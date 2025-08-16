恐怖情殺！21歲女全身刀傷樓梯間「等死」 男友被列頭號通緝犯不認罪

快訊




香港01／ 撰文／桃樂斯
美國發生恐怖情殺。示意圖／ingimage
美國發生恐怖情殺。示意圖／ingimage

美國發生駭人情殺案！當地1名21歲女子早前被發現倒臥於某公寓的樓梯間，全身有多處刀傷，但離奇的是其身上衣物卻沒有血跡，傷者當時已奄奄一息，送院搶救後證實不治。警方調查後拘捕死者男友，懷疑他虐待女友致死，包括先用刀刺傷她身體多處部位，再將她丟至樓梯間「等死」；而男子的母親則涉嫌於事後協助清理犯罪現場，一同被捕。

男子被控謀殺、過失殺人、妨礙司法公正、藏匿屍體以及毀滅證據等多項重罪，但他於庭上否認全部控罪，母子倆目前正被拘留且不得保釋，案件仍有待法院最終判決。

21歲女全身多處刀傷 倒臥公寓樓梯間

綜合外媒報導，死者為21歲女子索托（Princesa Encarnacion-Soto），她於7月22日被發現倒臥在紐約布朗克斯區（The Bronx）社區某公寓大樓3樓的樓梯間。當時全身「由頭到腳」有多處被利刀刺傷的傷口，由於傷勢嚴重和出現呼吸困難，被緊急送往醫院搶救，但其後證實身亡。

案件離奇的是，索托倒臥樓梯間時，其身體及穿着的衣服都沒有血跡，警方懷疑她生前可能遭人用錘子毆打，犯嫌事後清理血跡及更換衣物，再將她棄於樓梯間。

警方推斷：疑犯要女子劇痛「等死」

索托遺體被送往法醫部門進行屍檢，其大腿、上臂、肩膀皆有刀痕，腿上刀痕則為新傷，手指關節有缺失，腳下皮膚則有裂痕。警方表示，依照死者傷口來判斷，其身上多處傷口均不足以致命，犯嫌亦並非要將她置於死地，而是要讓她感到全身劇痛，再在樓梯「等死」。

死者男友住同幢大樓 案發後失蹤被列頭號通緝犯

警方及後在公寓其中一屋內發現沾滿血跡的床單、衣服、彈力繩，同時揭發部分物品曾被人使用漂白水清洗，懷疑死者曾被人綁在床上，遭到非人道式虐待。而死者的27歲男友斯特羅瑟（Obert Strother）和其54歲的母親喬治（Naida Jorge）居於同一棟大樓內，案發後斯特羅瑟一直失蹤，警方將他列為頭號通緝犯，經過多時追緝以及民眾提供資料，他終於8月2日落網。

鄰居形容：犯嫌和母親有暴力行為

死者母親表示，女兒於社交平台結識犯嫌，2人相戀近3年。至7月11日，她決定離開犯嫌，並搬回家中。死者母親又透露，斯特羅瑟曾於5月報警，稱女兒被一群男子性侵，但當時警方認為他「報假案」，如今猜測該通電話是為了死者在公寓遭虐待一事有關。鄰居亦表示，犯嫌和母親常有暴力行為，「總是因為不同的事情打架」，而犯嫌經常惹麻煩，不時粗暴地對待所有人。

犯嫌和母親被拘留不得保釋

斯特羅瑟被控告謀殺、過失殺人、妨礙司法公正、藏匿屍體以及毀滅證據等多項重罪，但他於庭上否認全部指控，目前被拘留且不得保釋。喬治則涉嫌在兒子企圖殺害女友後，協助清理犯罪現場，法官指「她被指控協助兒子掩蓋謀殺現場」，同樣對其進行拘留不得保釋；案件仍有待法院最終判決。

情殺 男友 男友媽

