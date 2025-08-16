路透：美考慮以俄破冰船支持阿拉斯加天然氣開發

快訊

中央社／ 倫敦15日綜合外電報導

3位熟悉內情的人士告訴路透社，美國內部曾討論採用俄羅斯的核動力破冰船，來支援阿拉斯加州的天然氣與液化天然氣（LNG）的開發，這是川普今天會見蒲亭時爭取的潛在協議之一。

美國總統川普（Donald Trump）和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已抵達阿拉斯加州第一大城安克拉治（Anchorage），雙方預計將討論烏克蘭停火協議，盼結束這場二戰以來歐洲最致命的戰爭。

兩人也都尋求在這場川普重返白宮後的首場面對面會談中取得斬獲。

其中1名消息人士透露，白宮官員曾討論破冰船合作案，並將此案作為在阿拉斯加峰會上與俄羅斯達成的潛在協議之一。

美俄雙方近期針對烏克蘭議題展開的協商，也包括商業合作討論。這名消息人士表示，白宮有意在今天的峰會延續作法。由於事關敏感議題，3位消息來源皆要求匿名。

白宮未立即回應置評要求；俄方則是無法取得評論。

俄羅斯是全球唯一擁有核動力破冰船船隊的國家，這些船艦在全年維持北極「北方海路」（Northern SeaRoute）的航運暢通上，至關重要。北方海路是國際能源與貿易物流的戰略要道。

川普政府正在推動將阿拉斯加偏遠北部的天然氣運往亞洲客戶。

川普主打的「阿拉斯加液化天然氣」（AlaskaLNG）計畫，預估投資規模達440億美元，規劃鋪設一條長達800英里的管線，把液化天然氣輸送到亞洲買家，以減少他們對俄羅斯液化天然氣的依賴。

另一個同樣以亞洲市場為目標的計畫是「Qilak液化天然氣」（Qilak LNG），目標是年產400萬噸的液化天然氣。

Qilak液化天然氣創辦人特雷德威爾（MeadTreadwell）表示，只要美國政府批准，美國的液化天然氣計畫仰賴任何國家的破冰船都不足為奇。他補充說：「但我們沒有特別提出這項要求。」

