聯邦政府接管警局越權？華府檢察長提告川普

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普日前引述1973年制定的地方自治法，宣布華府進入公共安全緊急狀態，該法賦予聯邦政府接管地方執法，為期30天；川普不但授權國防部派遣國民兵進駐，同時也指派柯爾接管華府都會警局。川普的做法引發部分市民的不滿。記者陳熙文／攝影
美國總統川普日前引述1973年制定的地方自治法，宣布華府進入公共安全緊急狀態，該法賦予聯邦政府接管地方執法，為期30天；川普不但授權國防部派遣國民兵進駐，同時也指派柯爾接管華府都會警局。川普的做法引發部分市民的不滿。記者陳熙文／攝影

美國總統川普日前宣布聯邦政府介入維持華盛頓特區的治安，並指派美國緝毒局（DEA）局長柯爾（Terry Cole）負責監督華府都會警局。華盛頓特區檢察長施瓦布（Brian Schwalb）15日提告川普，指川普的做法越權，已超出地方自治法的範疇。

川普日前引述1973年制定的地方自治法，宣布華府進入公共安全緊急狀態，該法賦予聯邦政府接管地方執法，為期30天；川普不但授權國防部派遣國民兵進駐，同時也指派柯爾接管華府都會警局。

根據國會山莊報（The Hill）報導指出，美國司法部長邦迪（Pam Bondi）15日也發出命令，要求柯爾指揮華府都會警局各部門主管，指各部主管有任何新的指令都必須上報柯爾，並經過柯爾的同意。

施瓦布15日向川普提告，認為柯爾被指派為「緊急情況下的警察局長」，已超出地方自治法所賦予的權力。

國會山莊報指出，該訴訟旨在取消柯爾對華府都會警局的管轄，讓都會警察局得以繼續由華盛頓特區市長包瑟（Muriel Bowser）和華府警察局局長史密斯（Pamela Smith）所指揮。

