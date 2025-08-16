聽新聞
800國民兵全數進駐華府 聯邦緝毒局接管警局
五角大廈十四日說，美國總統川普日前下令派八百國民兵進駐華府協助當地執法人員，已全數完成部署。美國司法部長邦迪也授權聯邦緝毒局（ＤＥＡ）接管華府特區警察局。
為了「打擊犯罪」，川普六月也曾在加州洛杉磯示威抗議期間採取類似派兵行動。五角大廈發言人威爾森說，截至十四日，八百名陸、空軍國民兵已完成動員，作為特區聯合特遣部隊的一員，他們現已進駐首都，並將待到川普認為當地法律秩序恢復為止。
川普十一日下令在華府部署國民兵，並由聯邦政府接管特區警局，宣稱要「拿回我們的首都」。
陸軍則聲明，國民兵不會執行逮捕搜索等直接執法行為，但有權在預防立即危險下暫時拘留個人，且國民兵將擁有防護裝備，必要時將提供武器，但會留在武器庫。
邦迪十四日晚間也簽署命令，授予ＤＥＡ局長行使華府警局長行政權，正式將首都執法權置於聯邦管轄下。這是一九六五年來，美國總統首次違背地方首長意願派國民兵進駐。
國民兵基本上聽令各州州長，且須在「聯邦化」後，總統才能指揮，但華府屬於特區，國民兵原就由總統直接指揮。
