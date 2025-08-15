美國移民局突襲加州賣場 男子奔逃遭車撞死

警方表示，一名男子據信今天在逃避美國移民及海關執法局突襲行動時，在高速公路上遭汽車撞擊身亡。

法新社報導，洛杉磯附近的蒙羅維亞市（Monrovia）行政官說，警方接獲通報，美國移民暨海關執法局（ICE）人員在當地一間家得寶（HomeDepot）賣場展開行動。

蒙羅維亞市行政官費克（Dylan Feik）告訴媒體，在突襲行動中，一名男子從這間五金賣場的停車場逃跑，跑上繁忙的高速公路，當時正值交通尖峰時段。該停車場經常有臨時工聚集，尋找臨時工作機會。

加州公路巡警（CHP）發言人說，這名40歲男子被送往醫院，數小時後因傷重不治。

無論是加州公路巡警或是市政府，目前都無法立即提供這名男子的身分資訊。

費克表示：「目前市府尚未接獲ICE的任何聯繫或資訊。」

ICE目前尚未回應法新社的詢問。

自今年初以來，ICE及美國邊境巡邏隊（US BorderPatrol）的蒙面武裝人員，開始在洛杉磯及周邊地區執行突襲行動，以配合美國總統川普（Donald Trump）兌現競選承諾，實施美國歷史上規模最大的驅逐出境行動。