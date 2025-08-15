800國民兵全數進駐華府 聯邦緝毒局接管特區警局

五角大廈今天表示，美國總統川普日前下令派800名國民兵（NationalGuard）進駐華府協助當地執法人員，目前已全數完成部署。司法部長也授權聯邦緝毒局接管特區警察局。

法新社報導，儘管華盛頓特區的犯罪率實際上是滑降，但川普（Donald Trump）下令部署軍隊作為他所謂「打擊犯罪」行動的一環，6月時他也曾在洛杉磯（Los Angeles）抗議活動期間採取類似行動。

美國國防部發言人威爾森（Kingsley Wilson）告訴記者：「截至今天，800名陸軍與空軍國民兵已完成動員…作為華盛頓特區聯合特遣部隊的一部分，他們現在已進駐我們的首都。」

她進一步表示，國民兵將待到川普認定「特區的法律及秩序恢復」為止。

陸軍在聲明中指出，國民兵不會執行逮捕及搜索等直接執法行為，但有權在預防立即危險的情況下暫時拘留個人。且國民兵將配有防護裝備，一旦必要也將提供武器，但武器將留在武器庫。

川普11日下令在華盛頓特區部署國民兵，並由聯邦接管華府警局，矢言將「拿回我們的首都」。

為進一步加強控制，美國司法部長邦迪（PamBondi）今晚簽署命令，授予聯邦緝毒局（DEA）局長行使華府警局局長的行政權力，正式將首都的執法權置於聯邦接管之下。

這是自1965年來，美國總統首次違背地方首長意願派遣國民兵進駐。

多數的國民兵聽令於州長，且需經聯邦化才能受總統指揮，但華府國民兵原本即由總統直接指揮。