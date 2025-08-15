800國民兵全數進駐華府 聯邦緝毒局接管特區警局

快訊

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導

五角大廈今天表示，美國總統川普日前下令派800名國民兵（NationalGuard）進駐華府協助當地執法人員，目前已全數完成部署。司法部長也授權聯邦緝毒局接管特區警察局。

法新社報導，儘管華盛頓特區的犯罪率實際上是滑降，但川普（Donald Trump）下令部署軍隊作為他所謂「打擊犯罪」行動的一環，6月時他也曾在洛杉磯（Los Angeles）抗議活動期間採取類似行動。

美國國防部發言人威爾森（Kingsley Wilson）告訴記者：「截至今天，800名陸軍與空軍國民兵已完成動員…作為華盛頓特區聯合特遣部隊的一部分，他們現在已進駐我們的首都。」

她進一步表示，國民兵將待到川普認定「特區的法律及秩序恢復」為止。

陸軍在聲明中指出，國民兵不會執行逮捕及搜索等直接執法行為，但有權在預防立即危險的情況下暫時拘留個人。且國民兵將配有防護裝備，一旦必要也將提供武器，但武器將留在武器庫。

川普11日下令在華盛頓特區部署國民兵，並由聯邦接管華府警局，矢言將「拿回我們的首都」。

為進一步加強控制，美國司法部長邦迪（PamBondi）今晚簽署命令，授予聯邦緝毒局（DEA）局長行使華府警局局長的行政權力，正式將首都的執法權置於聯邦接管之下。

這是自1965年來，美國總統首次違背地方首長意願派遣國民兵進駐。

多數的國民兵聽令於州長，且需經聯邦化才能受總統指揮，但華府國民兵原本即由總統直接指揮。

影／臉書直播抱怨行車糾紛 芝加哥男遭槍殺過程全錄下

美國芝加哥日前傳出一場停車糾紛，可怕的是男子本來開臉書直播，想和親友抱怨這起事件，卻反而成了「行兇紀錄器」，錄下他被槍殺的過程。

返母國申請？美國務院：非移民簽證都要面談

包括H-1B工作簽證在內的非移民簽證，9月恐面臨重大變革，國務院發言人接受本報詢問時表示，自9月2日起所有非移民簽證者都...

面簽豁免更新 移民律師：H-1B續簽非必須回母國

美國國務院7月25日發布「面簽豁免更新」(Interview Waiver Update)，規定從今年9月2日起，持有大...

國安部長：今年已160萬非法移民離美 保守派智庫打臉：數字可能誇大

國土安全部長諾姆(Kristi Noem)14日表示，自川普政府上任以來，美國境內少的非法移民數量已經少了160萬人；諾...

800國民兵進駐華府協助執法 探員一夜逮45人

總統川普命令下，800名國民兵(National Guard)已全數進駐首都華盛頓協助執法，聯邦調查局(FBI)局長帕特...

對進駐華府CBP探員扔潛艇堡 司法部員工遭開除控罪

司法部長邦迪14日宣布，日前對進駐華府的聯邦探員扔潛艇堡三明治的37歲司法部員工鄧恩(Sean Charles Dunn...

