快訊

步中日後塵？經濟學家示警美國恐爆「通縮震撼」 3股力量正打擊消費

吳淑珍昏倒一度命危急送醫！陳水扁全程陪身旁 聲明曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

影／臉書直播抱怨行車糾紛 芝加哥男遭槍殺過程全錄下

聯合新聞網／ 綜合報導
男子在臉書上直播，卻變成紀錄兇殺案發生經過。示意圖／ingimage
男子在臉書上直播，卻變成紀錄兇殺案發生經過。示意圖／ingimage

美國芝加哥日前傳出一場停車糾紛，可怕的是男子本來開臉書直播，想和親友抱怨這起事件，卻反而成了「行兇紀錄器」，錄下他被槍殺的過程。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，8月13日，42歲的凱文（Kevin Watson）開車到親戚上班的地方，把車子停在附近的停車場直播。當地媒體報導指出，下午6點14分左右，凱文直播想和親友抱怨自己遇到停車糾紛，結果卻錄到他遭殺害的過程。

凱文在車上直播抱怨時，一輛汽車突然停在他旁邊，畫面中可以看到凱文對窗外舉起雙手擺出投降姿勢，一邊說：「怎麼了？兄弟？」，對方回應：「別跟我稱兄道弟」，接著凱文跑出鏡頭外不到幾秒，就傳出一聲槍響。

凱文中槍後倒臥在地面上，目擊者趕緊上前按住他的傷口止血。雖然凱文只中一槍，但由於傷口就在胸部，後來他還是因為傷勢過重不治身亡。凱文的家人悲痛不已，懷疑兇手是凱文本來就認識的人。

他的表妹史密斯（Jacquez Smith）受訪時說，自己看到表哥呼吸困難，掙扎著想要呼吸，卻什麼都不能做，只能眼睜睜看著所愛的親人離世，令她非常難過。當天凱文就是去探她的班，也讓史密斯後悔不已，直說：「當初不該讓他走出店外」。

直播影片在社群媒體上瘋傳，已經超過200萬次點閱，不過家屬只希望這段影片能幫警方找到兇手，還凱文一個公道。

美國 槍擊

延伸閱讀

不捨丈夫離世 她將屍身皮膚刺青處割下「裱框」做紀念

性感網紅化身抓猴專家 靠美貌收費測試「別人男友」忠誠度

天氣高溫潮濕直吹電風扇 專家：恐增加心臟病發作風險

數羊、換枕頭還是睡不著？ 研究發現原來失眠跟腸道菌種有關

相關新聞

影／臉書直播抱怨行車糾紛 芝加哥男遭槍殺過程全錄下

美國芝加哥日前傳出一場停車糾紛，可怕的是男子本來開臉書直播，想和親友抱怨這起事件，卻反而成了「行兇紀錄器」，錄下他被槍殺的過程。

返母國申請？美國務院：非移民簽證都要面談

包括H-1B工作簽證在內的非移民簽證，9月恐面臨重大變革，國務院發言人接受本報詢問時表示，自9月2日起所有非移民簽證者都...

面簽豁免更新 移民律師：H-1B續簽非必須回母國

美國國務院7月25日發布「面簽豁免更新」(Interview Waiver Update)，規定從今年9月2日起，持有大...

國安部長：今年已160萬非法移民離美 保守派智庫打臉：數字可能誇大

國土安全部長諾姆(Kristi Noem)14日表示，自川普政府上任以來，美國境內少的非法移民數量已經少了160萬人；諾...

800國民兵進駐華府協助執法 探員一夜逮45人

總統川普命令下，800名國民兵(National Guard)已全數進駐首都華盛頓協助執法，聯邦調查局(FBI)局長帕特...

對進駐華府CBP探員扔潛艇堡 司法部員工遭開除控罪

司法部長邦迪14日宣布，日前對進駐華府的聯邦探員扔潛艇堡三明治的37歲司法部員工鄧恩(Sean Charles Dunn...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。