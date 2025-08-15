聽新聞
0:00 / 0:00
影／臉書直播抱怨行車糾紛 芝加哥男遭槍殺過程全錄下
美國芝加哥日前傳出一場停車糾紛，可怕的是男子本來開臉書直播，想和親友抱怨這起事件，卻反而成了「行兇紀錄器」，錄下他被槍殺的過程。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，8月13日，42歲的凱文（Kevin Watson）開車到親戚上班的地方，把車子停在附近的停車場直播。當地媒體報導指出，下午6點14分左右，凱文直播想和親友抱怨自己遇到停車糾紛，結果卻錄到他遭殺害的過程。
凱文在車上直播抱怨時，一輛汽車突然停在他旁邊，畫面中可以看到凱文對窗外舉起雙手擺出投降姿勢，一邊說：「怎麼了？兄弟？」，對方回應：「別跟我稱兄道弟」，接著凱文跑出鏡頭外不到幾秒，就傳出一聲槍響。
凱文中槍後倒臥在地面上，目擊者趕緊上前按住他的傷口止血。雖然凱文只中一槍，但由於傷口就在胸部，後來他還是因為傷勢過重不治身亡。凱文的家人悲痛不已，懷疑兇手是凱文本來就認識的人。
他的表妹史密斯（Jacquez Smith）受訪時說，自己看到表哥呼吸困難，掙扎著想要呼吸，卻什麼都不能做，只能眼睜睜看著所愛的親人離世，令她非常難過。當天凱文就是去探她的班，也讓史密斯後悔不已，直說：「當初不該讓他走出店外」。
直播影片在社群媒體上瘋傳，已經超過200萬次點閱，不過家屬只希望這段影片能幫警方找到兇手，還凱文一個公道。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言