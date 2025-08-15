影／臉書直播抱怨行車糾紛 芝加哥男遭槍殺過程全錄下

美國芝加哥日前傳出一場停車糾紛，可怕的是男子本來開臉書直播，想和親友抱怨這起事件，卻反而成了「行兇紀錄器」，錄下他被槍殺的過程。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，8月13日，42歲的凱文（Kevin Watson）開車到親戚上班的地方，把車子停在附近的停車場直播。當地媒體報導指出，下午6點14分左右，凱文直播想和親友抱怨自己遇到停車糾紛，結果卻錄到他遭殺害的過程。

凱文在車上直播抱怨時，一輛汽車突然停在他旁邊，畫面中可以看到凱文對窗外舉起雙手擺出投降姿勢，一邊說：「怎麼了？兄弟？」，對方回應：「別跟我稱兄道弟」，接著凱文跑出鏡頭外不到幾秒，就傳出一聲槍響。

凱文中槍後倒臥在地面上，目擊者趕緊上前按住他的傷口止血。雖然凱文只中一槍，但由於傷口就在胸部，後來他還是因為傷勢過重不治身亡。凱文的家人悲痛不已，懷疑兇手是凱文本來就認識的人。

他的表妹史密斯（Jacquez Smith）受訪時說，自己看到表哥呼吸困難，掙扎著想要呼吸，卻什麼都不能做，只能眼睜睜看著所愛的親人離世，令她非常難過。當天凱文就是去探她的班，也讓史密斯後悔不已，直說：「當初不該讓他走出店外」。

直播影片在社群媒體上瘋傳，已經超過200萬次點閱，不過家屬只希望這段影片能幫警方找到兇手，還凱文一個公道。