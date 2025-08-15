加州擬重劃選區！抵銷德州對共和黨期中選舉有利影響

快訊

中央社／ 洛杉磯14日綜合外電報導

美國德州近日著手進行重劃選區事宜，引發外界討論可能對共和黨明年期中選舉有利後，加州州長紐松今天也宣布有意重劃選區，對德州重劃選區採取相應的反制措施。

法新社報導，加州州長紐松（Gavin Newsom）表示，他將請求選民同意政府重劃選區，以便有效抵消德州著手進行選區重劃可能帶來的影響。

紐松在洛杉磯民主中心（Democracy Center）對支持者說，「今天是加利福尼亞州的解放日」。

川普近日疾呼下，德州州議會共和黨人提案重新劃分國會選區，以協助執政黨在明年期中選舉增加5個聯邦眾議院席次。州長艾波特（Greg Abbott）正遵照川普指示辦理重劃選區，以使共和黨在期中選舉得利。

民主黨人士指出，重劃選區是每10年配合美國人口普查（U.S. Census）進行1次的手法，如今才過一半時間就意圖重劃選區，擺明是為共和黨提供支持，使其能在期中選舉保住眾議院微弱多數席次。

紐松表示，加州預計11月4日舉行一次特別投票，要求選民為接下來的2次選舉設立臨時國會選區；之後劃定新選區的權力將交給一個獨立委員會。

紐松表示他這樣做是為了回應美國總統川普，他說川普曾致電德州州長，要求「給我找5個席次」。

據信有意問鼎白宮的紐松已成為民主黨反川普的領袖，不過民主黨自2024年大選失利後，目前仍舉步維艱。

紐松在召開記者會前，已接連多日在社群媒體發文嘲諷川普。他模仿川普極易辨認的文字風格，以全部大寫的英文字母發布一系列貼文。

他在貼文中使用川普式語言，包括大量採用不太合邏輯的標點符號、綽號，文中不時自誇，以及語帶威脅、看起來很蠢的措辭。

川普 德州 美國

