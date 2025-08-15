華府男子朝聯邦官員丟三明治 面臨襲擊重罪

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）今天表示，一名男子在美國總統川普打擊華盛頓特區犯罪行動期間，朝聯邦幹員丟擲三明治，這名曾在司法部工作的男子，將面臨重罪襲擊指控。

路透社報導，司法部一名官員表示，涉案的37歲鄧恩（Sean Dunn）在司法部刑事司協助律師處理國際案件。

邦迪在社群媒體X寫著：「我剛得知這名被告曾在司法部工作，不過再也不是了…他不僅已遭解雇，同時被控犯下重罪。」

鄧恩尚未提出抗辯，他的律師也還沒有發表評論，這個罪名最高可處一年徒刑。

這起事件引起各界廣泛關注，因為川普政府已部署聯邦幹員逐區訪查華府各地，暫時掌控警察局，以遏止他所謂的首都犯罪緊急狀態。然而統計數據顯示，自2023年以來，華府暴力犯罪已大幅下降。

鄧恩被控襲擊、抵抗和妨礙官員，據稱他10日晚間向美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and BorderProtection）官員丟擲三明治。

根據刑事起訴書，鄧恩稱這些官員是「法西斯分子」，並大喊「我不要你們來我的城市！」，然後「揮動手臂，用力向官員扔了一個潛艇堡三明治」。

根據起訴書，鄧恩當場被拘留並承認丟擲三明治。

根據另一名司法部官員，聯邦調查局（FBI）昨天晚間在華盛頓特區調查9起案件，被捕的鄧恩是其中之一，這些案件從輕微的毒品犯罪到非法持有槍械皆有。