聯合國安理會遭疑沒用 專家：迄今成功避免三戰爆發

自二戰結束以來，北大西洋公約組織及聯合國安全理事會可能為避免第三次全球衝突爆發做出最大貢獻。但美國總統川普暗示退出北約、繞過安理會轟炸伊朗等行為，對這兩個國際組織構成重大考驗。

澳洲廣播公司（ABC）報導，北大西洋公約組織（NATO）今年6月在荷蘭海牙召開峰會時，蒙上川普（Donald Trump）新一輪批評的陰影，當時他暗示自己可能不會完全遵守公約第5條的共同防禦規定。

川普在前往北約峰會路上表示：「這取決於你的定義，（公約）第5條的定義有很多種。」

北約成員國現在正適應重塑這個聯盟的可能性，以及重新考慮其國防預算及採購的必要性。

聯合國今年歡慶成立80週年，然而安全理事會（Security Council）雖是其重要組成機構，適應能力卻遠不及北約。

澳洲墨爾本大學（Melbourne University）「建立和平計畫」（Initiative for Peacebuilding）主席蘭摩爾（John Langmore）認為，川普未先訴諸安理會就決定攻擊伊朗，「造成重大傷害」。

他說：「全世界最強大的國家在不顧法律和程序的情況下採取行動，卻不必面臨後果。這嚴重削弱安理會，肯定也傷害了它的信譽。」

外界廣泛認為，第二次世界大戰後成立的聯合國安理會已不再像過去那樣，如實反映世界。

安理會最強大成員為美國、英國、法國、俄羅斯及中國等二戰勝利國，這5國均擁有否決任何決議的權力。

今年6月5日，美國否決安理會一項呼籲加薩走廊（Gaza Strip）「立即無條件永久」停火的決議，儘管其他14個安理會成員國都投下贊成票。

美國2月另曾就俄烏戰爭與俄羅斯站在同一邊，草擬一項呼籲終結戰爭，但沒有對俄國提出任何批評的安理會決議。

然而蘭摩爾相信，安理會仍持續履行其避免全球衝突爆發的主要職責。

他談到：「安理會一直非常有效，鑒於迄今尚未爆發第三次世界大戰。它無法阻止一連串更地方性的暴力事件，但它的確採取了某些行動，避免全球戰爭發生。」

澳洲西雪梨大學（Western Sydney University）國際法教授麥可森（Chris Michaelsen）也同意，安理會仍持續發揮效用。

麥可森指出：「今日的世界更為和平，儘管看來不是如此，但這是經驗事實（empirical fact）。自聯合國成立以來，這80年內的國家間戰爭數量顯著降低。」

麥可森提到，在烏克蘭、伊朗、加薩走廊等眾多重大危機中，具否決權的國家確實使安理會無法按照聯合國憲章所設想那樣行事。

他繼續說：「但在非洲及世界其他地區，還有其他許多危機，安理會在那裡仍在發揮作用，儘管川普政府跟中國、俄羅斯之間現在處於強烈對抗狀態。」

不過他也表示，雖然安理會將撐過川普總統任期及美國退出世界衛生組織（WHO）等國際機構，其未來或許取決於誰會在川普卸任後主掌白宮。

他評論：「如果又是『讓美國再次偉大』（MAGA）政府執政，我認為這可能對安理會造成長久的破壞性影響，因為我們等於面對美國淡出（國際組織體系）長達10年。」