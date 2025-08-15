川普推開國際學生 亞洲大學搶著要

對來自菲律賓的微生物學學生康塞普西翁（Jess Concepcion）來說，赴美國大學攻讀博士學位一直是他的夢想。他的大多數學術導師都曾在美國學習和研究，他希望追隨他們的腳步。

然而，當川普領導下的美國在今年春季開始暫停簽證面試、威脅因政治言論驅逐國際學生，並大幅削減學術研究經費時，他迅速改變計畫。

「這種不確定性讓我停下腳步，選擇了另一個國家，」24歲的康塞普西翁說。

這是全球許多年輕人面臨的困境。根據聯合國數據，2022年有690萬人在國外學習。美國長期以來吸引最多國際學生，2023-24學年有110萬名國際學生。

但主要的國際教育搜尋平台，如IDP和Keystone教育集團，發現學生對美國學術項目的興趣明顯下降。國際教育協會（Institute of International Education）在今年春天對學術管理者的調查顯示，報告國際申請人數下降的學校比往年更多。

這些並非美國高等教育失去主導地位的首次跡象。多年來，亞洲國家一直在加強其大學建設，並向全球學生推廣。隨著更具吸引力的選擇出現，川普政府對國際學生的敵對態度可能加速美國高等教育霸主地位的衰退。

「我們正從一個只有少數主要目標國家的世界，轉向一個更加多極化的世界，」國際招生管理協會（Association of International Enrollment Management）執行主任哈蒙（Clay Harmon）表示。

數十年來，英國的牛津和劍橋、美國的常春藤盟校，以及澳洲和加拿大的其他知名大學往往名列申請清單的前茅。

逐漸地，中國、日本、台灣和新加坡的學校開始出現在年度頂尖大學排行榜上，且學費更低。

當川普開始排斥國際學生時，亞洲國家開始歡迎那些無法繼續在美國學校學習的學生。

以南韓為例，康塞普西翁在獲得南韓政府提供的獎學金後，前往南韓攻讀碩士學位，該獎學金涵蓋生活費和學費。他額外進行了一年的語言學習，並在首爾的韓國大學註冊，他的課程將於今秋正式開始。