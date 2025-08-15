川普：即使習近平不高興 仍將盡力救黎智英
美國總統川普今天表示，即使中國國家主席習近平會「不高興」，他仍會盡力協助「拯救」身陷囹圄的香港媒體大亨黎智英。
路透社報導，川普接受福斯新聞電台（Fox NewsRadio）訪問時表示：「我會盡一切所能拯救他。我們會看看能做些什麼…我們會竭盡所能。」
現年77歲的香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控2項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，以及1項串謀發布煽動刊物罪。黎智英否認所有控罪，自2020年12月以來被單獨監禁超過1500天。
中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，黎智英是「反中亂港事件的主要策劃者和參與者」，「我們堅決反對外部勢力藉有關司法個案干涉中國內政、抹黑破壞香港法治」。
川普曾表示，他將在與中國就貿易和關稅議題談判時提到黎智英案件。
美國和中國本月11日將關稅休戰期延長90天，暫緩互徵高達3位數的關稅。美國財政部長貝森特（ScottBessent）12日表示，雙方貿易官員將在未來2、3個月內再次會面，討論未來經濟關係。
