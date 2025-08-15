川普政府傳洽談入股英特爾 彭博：顯示美國政府與產業界界線模糊

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
英特爾執行長陳立武4月29日在美國加州聖荷西舉行的製造科技年會發表演說。路透
英特爾執行長陳立武4月29日在美國加州聖荷西舉行的製造科技年會發表演說。路透

彭博資訊14日引述知情人士獨家報導，美國川普政府正與英特爾公司（Intel）洽談，由美國政府入股這家晶片製造商，這也是白宮模糊政府與產業界界線的最新跡象。

知情人士表示，此交易將有助於鞏固英特爾在俄亥俄州的晶片廠樞紐計畫。該公司曾承諾將把該廠打造為全球最大晶片製造基地，但進度屢次延宕。目前潛在持股規模仍未確定。

一周前，川普才指控英特爾執行長陳立武（Lip-Bu Tan）因早期與中國的關係而存在「高度利益衝突」，並公開呼籲撤換他。知情人士透露，此計畫源於川普與陳立武本周的一次會晤，細節仍在磋商中。一名人士稱構想是由美國政府出資購入股份，另一名人士則提醒，計畫仍存變數，談判最終可能破局。

白宮發言人德賽（Kush Desai）表示，除非白宮正式宣布，外界對此類假設性交易的討論僅屬猜測。

英特爾對談判不予置評，但在聲明中表示，該公司「堅定支持川普總統推動美國科技與製造領導地位的努力。我們期待繼續與川普政府合作，推進雙方共同關注的優先事項，但不會對傳言或揣測發表評論」。

彭博資訊指出，若達成協議，將在英特爾削減支出和裁員之際，改善公司財務狀況，同時意味著陳立武將繼續領導公司。

這也是川普近期對關鍵產業的又一次直接干預。此前，美國政府已與輝達及超微達成協議，對銷售中國大陸部分半導體的收入抽成15%，並在美國鋼鐵（United States Steel）出售給日本競爭對手的交易中獲得「黃金股」。

