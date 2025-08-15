雙普會明登場 為俄烏和談鋪路 川普：已考慮3地點

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。（歐新社）
美國總統川普。（歐新社）

美國總統川普即將於15日與俄羅斯總統普亭在美國阿拉斯加州見面，川普14日說，他相信普亭希望達成和平協議，並表示，他這次的目標是為俄烏領袖會面鋪路。

針對俄烏領袖之間可能的會面，川普說，現在尚未決定地點，但已經有3個可能的方案；川普也認為，阿拉斯加是最方便的選擇。

為加快結束俄烏戰爭，川普預計於15日與普亭會面。川普日前說明，這會是一次試探性的會議，不過川普相信普亭希望結束俄烏戰爭，認為兩人會有非常建設性的對話。

川普14日接受福斯廣播節目訪問時表示，假如他15日與普亭會談順利，川普預計在會後打給澤倫斯基和歐洲領袖，否則川普不會打給任何人，而是直接返回華府。

川普並指出，無論結果好壞，他都將舉行記者會向媒體說明；川普也說，如果會議進展順利，他不排除與普亭在會後共同舉行記者會。

川普表示，他這次的目標是為之後的俄烏領袖會談鋪路，讓俄烏開始討論和平協議；川普說，目前已經考慮到3個可能的地點，並認為，俄烏領袖接力在阿拉斯加見面是最簡單的方法。

川普並表示，他有可能邀請歐洲領袖參加第二場會議，但他重申說，第二場會談還沒有定數，有可能發生，也有可能不會發生。

川普說，他會在對談開始的前幾分鐘內就知道會不會有好的結果。

川普 普亭 俄烏戰爭

延伸閱讀

一對一會談… 川普任由普亭宰割？2018年教訓讓西方難釋懷

川普：普亭若不停火 俄將面臨嚴重後果

反擊川普關稅 盟邦砍對美軍購

川普爭取諾貝爾和平獎 拉攏全球

相關新聞

被指經「淫魔」富豪牽線認識川普 梅蘭妮亞擬告拜登兒求償逾300億

美國第一夫人梅蘭妮亞表示將控告前總統拜登之子杭特，求償金額逾十億美元（約台幣三○二億元），原因是杭特聲稱淫魔富豪艾普斯坦...

雙普會明登場 為俄烏和談鋪路 川普：已考慮3地點

美國總統川普即將於15日與俄羅斯總統普亭在美國阿拉斯加州見面，川普14日說，他相信普亭希望達成和平協議，並表示，他這次的...

聯邦掌華府治安 川普擬延期

美國總統川普宣布聯邦政府介入維持華盛頓特區治安，依法為期卅天。川普十三日表示，他將要求延長，而且是長時間的延期，並認為共...

道德倫理也能延長豁免？美財長處分資產期限 從4月底延到年底

美國聯邦政府的倫理監督機關本周稍早表示，財政部長貝森特未能完全遵守一項要求他處分金融資產的協議，可能使他在主導川普政府的...

美聯邦上訴法院推翻禁制令 允川普政府削減對外援助

美國聯邦上訴法院今天裁定，總統川普政府可繼續削減數十億美元對外援助的計畫，對川普而言不啻為一大勝利

Zelle涉轉帳安全缺失致詐騙逾10億 紐約州起訴

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)13日宣布，起訴電子支付平台Zelle的開發與運營商Early Warn...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。