被指經「淫魔」富豪牽線認識川普 梅蘭妮亞擬告拜登兒求償逾300億

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
美國總統川普（左）與第一夫人梅蘭妮亞（右）11日前往甘迺迪中心觀賞表演。美聯社
美國總統川普（左）與第一夫人梅蘭妮亞（右）11日前往甘迺迪中心觀賞表演。美聯社

美國第一夫人梅蘭妮亞表示將控告前總統拜登之子杭特，求償金額逾十億美元（約台幣三○二億元），原因是杭特聲稱淫魔富豪艾普斯坦將她介紹給川普。梅蘭妮亞的律師形容此說法「虛假、貶損、誹謗且具煽動性」。

ＢＢＣ報導，川普與艾普斯坦原本是朋友，但川普表示，兩人在二○○○年代初期，就因艾普斯坦挖走他在佛州高爾夫俱樂部ＳＰＡ中心的員工而決裂。

杭特八月初接受電影製作人卡拉漢採訪時聲稱，未公開的艾普斯坦相關文件將「牽連」川普。他說，「艾普斯坦把梅蘭妮亞介紹給川普，人脈如此廣泛且深入」，並強烈批評川普與艾普斯坦的過往關係。

梅蘭妮亞的律師發函給杭特的律師，要求杭特撤回該說法並道歉，否則將面臨「超過十億美元損害賠償」訴訟。

律師函指控，杭特引用一篇已刪除的文章作為依據，並且重複該說法「以博取關注」，造成梅蘭妮亞「巨大財務和名譽損害」，並且批評他「長期利用他人名聲牟利」。

根據律師函，杭特的說法部分引用記者沃爾夫（Michael Wolff）。沃爾夫曾出版批評川普的傳記，並在最近接受野獸日報採訪時聲稱，梅蘭妮亞遇見川普時，跟艾普斯坦與川普的一個朋友很熟。

野獸日報稍後收到梅蘭妮亞的律師函，對報導的內容及框架提出質疑後，已經撤下該篇文章。目前沒有證據顯示川普與梅蘭妮亞是經艾普斯坦介紹認識，而艾普斯坦則於二○一九年在獄中候審期間自殺身亡。

