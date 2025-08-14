聯邦掌華府治安 川普擬延期

美國總統川普宣布聯邦政府介入維持華盛頓特區治安，依法為期卅天。川普十三日表示，他將要求延長，而且是長時間的延期，並認為共和黨議員會支持這項決定。

此外，白宮指出，從十三日晚間開始，華盛頓特區將會出現更多巡邏警力，聯邦探員將全天候在華盛頓巡邏。

川普十一日引述一九七三年制定的地方自治法，宣布華府進入公共安全緊急狀態，該法賦予聯邦政府接管地方執法，為期卅天。

白宮十二日表示，川普政府預計卅天後重新評估，到時會再做出決定，不排除可能會延長期限。

川普十三日表示，如果他宣布進入國家緊急狀態，就不必經過國會的同意，但川普說，他接下來會徵詢國會的同意，他相信共和黨議員都會支持；川普說，政府預計草擬一項打擊犯罪的法案，初期階段將針對華盛頓特區。

川普也說，聯邦政府將請求國會延長卅天的期限，而且是長時間的延期；川普表示，卅天的時間不夠用。

川普說，他不願宣布國家緊急狀態，但不排除這麼做；川普說，他相信共和黨議員會無異議通過延期的請求。

針對華盛頓特區市長包瑟鼓吹華府應該升格成州，川普說，這提議非常荒謬、不可接受，認為民主黨只是想藉此在國會多出兩席參議員，「這件事不會發生」。

此外，美國國會今年年初通過延長預算案，將聯邦政府的預算延至九月卅日，有媒體十三日詢問川普是否願意在預算案到期前與聯邦眾議院少數黨領袖傑佛瑞斯和參議院少數黨領袖舒默見面。

對此，川普說，願意與他們見面，但也認為這幾乎是浪費時間，因為他們從來不同意任何事情，並認為過半民主黨人很正常，「但被瘋子領導」。

川普說，他不預期會有任何成果，「我不相信任何人有能力可以和他們達成協議」；川普說，政府只會從民主黨得到否定的答案，最後還是要由共和黨來投票通過法案。