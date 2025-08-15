美衝速小型核反應爐 滿足AI龐大電力需求

美國能源部日前表示，已初步選定11項小型模組化核子反應爐（SMR）試驗計畫，目標至少三座場址將在一年內開始運轉，反映美國當局正力圖滿足人工智慧（AI）與資料中心建置潮掀起的龐大電力需求。

開發商說，拜零件可於工廠複製之賜，SMR的造價遠低於大型核子反應爐。美國總統川普已在5月簽署行政命令，尋求加速核准設置核子反應爐，並整頓獨立機構核能監管委員會（NRC）。此舉使能源部可不必經由NRC許可，遂行SMR試驗計畫。

能源部副部長丹利表示：「川普總統的反應爐試驗計畫是一項行動號召。這些公司的目標是在（明年）美國國慶日前達到安全啟動並穩定運作的狀態，能源部將竭盡所能支持他們的努力。」

能源部選定的公司包括：Aalo原子、Antares核能、Atomic Alchemy、Deep Fission、Last能源、Oklo、Natura資源、Radiant能源、Terrestrial能源，以及Valar原子公司。能源部表示，反應爐的設計、製造、建造及除役等全數相關成本，須由這些公司自行負責。近來核能炙手可熱，也改變了華爾街與投資人對一家向政府提供核子技術公司的看法。

BWX Technologies為美國政府與私人企業製造與維修核子元件，同時提供材料加工與環境服務。美銀證券分析師艾普斯坦13日大幅上修BWX目標價，從每股155美元上調42%至220美元，評級為「買進」，延續了過去一年多位分析師看多的趨勢。

艾普斯坦指出，BWX正「受惠於爆發性需求」，除了艦用核子反應爐需求旺盛，該公司同時也有望受惠於SMR的發展。

美國政府也在考慮將核能技術應用於太空。今年8月初，美國太空總署提出在月球部署核子反應爐的構想。艾普斯坦說：「我們認為，BWX在支持軍事與太空核能部署方面具獨特優勢。」

FactSet數據顯示，評價該股的分析師中，有69%給予買進評級，高於標普500成分股的平均55%。分析師對該公司平均目標價約為每股184美元，高於一年前的約110美元。

SMR以及所謂「先進」核子反應爐在美國已討論多年，但目前運作中的僅有中國大陸與俄羅斯的機組。主要挑戰包括：獲取為電網發電的電廠許可、部分反應爐預計採用的高純度低濃縮鈾（HALEU）的商業供應疑慮、以及在尚無任何此類機組投入運作的情況下，建設反應爐製造工廠。