川普准雇主以宗教因素拒將節育納保 法官裁決無效

美國一名法官今天宣布，推翻總統川普第一次任期間頒布的規定，該規定給予出於宗教或道德原因反對節育的雇主豁免，允許他們向員工提供的醫療保險不需涵蓋避孕費用。

路透社報導，美國賓州東區聯邦地區法院首席法官畢妥斯通（Wendy Beetlestone）宣布，前述於2018年頒布的規定缺乏正當性，駁回川普（Donald Trump）政府的說法，即這些規定對保護宗教雇主的權利有其必要。

美國司法部尚未回應置評請求。

根據非營利組織「宗教自由貝克特基金會」（Becket Fund for Religious Liberty），由基金會代表的羅馬天主教修女團體「安貧小姊妹會」（Little Sistersof the Poor）將對這項裁決提出上訴。

聯邦「病患保護與平價醫療法」（Patient Protectionand Affordable Care Act，又稱歐巴馬健保）要求雇主提供包含避孕費用的醫療保險，但允許基於宗教因素持反對節育立場的雇主尋求豁免。

而2018年頒布的規定，則為因宗教或道德理由反對避孕的雇主提供全面豁免。川普政府當時指出，即便雇主可申請豁免，這也可能對他們的宗教實踐造成負擔，有違聯邦法律。