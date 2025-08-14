道德倫理也能延長豁免？美財長處分資產期限 從4月底延到年底

美國聯邦政府的倫理監督機關本周稍早表示，財政部長貝森特未能完全遵守一項要求他處分金融資產的協議，可能使他在主導川普政府的經濟政策議程時，產生利益衝突。但貝森特堅稱，他已出脫了96%被要求處分的資產，並將在12月15日前完全遵守規定。

紐約時報報導，美國聯邦政府倫理辦公室（OGE）本周一（11日）致函共和黨籍的參議院財政委員會主席克雷波（Michael D. Crapo），提醒他注意貝森特未履行或修改該協議。由於貝森特正在主導總統川普的稅務、貿易和金融鬆綁等議程，他未依協議完全剝其金融資產，恐引發利益衝突的質疑。

報導說，OGE的法遵副主任克里斯多福（Dale Christopher）在給克雷波的信中說：「容我通知您，財政部長貝森特未能及時遵守他簽署道德協議中的某些條款，而OGE之前已在其提名確認過程中將此協議交由貴辦公室審議。」他並表示，貝森特原定必須在4月28日之前剝離或出售某些投資。

根據報導，貝森特於5月2日和6月5日對其道德協議做了一些修改。

根據彭博資訊取得的資料，OGE已准許貝森特出清資產的期限可延到12月15日。OGE的克里斯多福本周三（13日）再度致函克雷波，提出12月15日這個新期限，並表示貝森特將持續處理相關事宜。

貝森特13日也發聲明堅稱，自己已出脫了96%被要求剝離的資產，並將在12月15日前完全遵守規定。

紐時的報導指出，川普的大多數內閣成員都已完成其法律遵循協議，但貝森特尚未完全履行這項承諾。

貝森特在今年1月的財長提名確認聽證會前承諾，將出脫他在數十檔基金、信託和農地的投資。曾經擔任「金融巨鱷」索羅斯（George Soros）旗下基金公司投資長的貝森特，在當時致函財政部倫理辦公室說，他這麼做是為了「避免任何實際或明顯的利益衝突」。

紐時的報導說，美國內閣官員必須在提名獲確認後的90天內剝離某些持有資產和投資，以避免可能的利益衝突。川普突破了傳統政府倫理規範的界限，除了本身公開推動其商業利益外，他的高層官員還達成了不尋常的倫理協議，使他們能監督涉及前遊說客戶或可能嘉惠其家人的政府事務。