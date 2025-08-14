白宮宣布聯邦人員全天巡邏華府 當地居民不滿上街抗議

快訊

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導
美國白宮先前宣布將在首都華府增派國民兵，聯邦執法人員也將24小時在街頭巡邏之後，當地居民今天走上街頭抗議。圖／美聯社
美國白宮先前宣布將在首都華府增派國民兵，聯邦執法人員也將24小時在街頭巡邏之後，當地居民今天走上街頭抗議。圖／美聯社

美國白宮先前宣布將在首都華府增派國民兵，聯邦執法人員也將24小時在街頭巡邏之後，當地居民今天走上街頭抗議。

美聯社報導，執法人員沿華府繁忙的西北14街（14th Street Northwest）設置車輛檢查哨後，現場有人高喊「法西斯分子滾回家」、「離開我們的街道」。部分抗議者站在檢查哨前面的路口，敦促駕駛避開檢查哨。

美國總統川普（Donald Trump）日前史無前例宣布，哥倫比亞特區（District of Columbia，華府正式名稱，又稱華盛頓特區）警察部門歸聯邦政府直接管轄至少1個月後，抗議行動數日來持續升溫。

民主黨籍華府市長一度稱這項接管措施是「威權擴張」，隨後又說增派執法人員有助提升公共安全。

共和黨籍的川普表示，華府犯罪猖獗已達緊急狀態，唯有聯邦政府介入才能解決問題。華府官員則指出，統計數據顯示暴力犯罪雖於兩年前一度暴增，目前已降至30年來低點。

這兩天來，華府多地都能看到聯邦執法人員小組。根據不具名的國民兵（National Guard）發言人，今天有更多人員進駐要地，預計部隊明天起在華府執行更多任務。

國土安全調查處（HSI）人員今天在華府熱鬧的U街（U Street）上巡邏；緝毒局（DEA）人員現身國家廣場（National Mall），並偕都會警察局（MPD）員警在海軍工廠（Navy Yard）一帶巡邏；聯邦調查局（FBI）探員則守在車流繁忙的麻州大道（Massachusetts Avenue）上。

