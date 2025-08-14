美聯邦上訴法院推翻禁制令 允川普政府削減對外援助

美國聯邦上訴法院今天裁定，總統川普政府可繼續削減數十億美元對外援助的計畫，對川普而言不啻為一大勝利。

法新社報導，美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院以2比1裁定，推翻下級法院要求政府繼續發放對外援助款項的判決。

法官韓德森（Karen Henderson）和卡特薩斯（Gregory Katsas）裁定，只有美國國會稽核處（Government Accountability Office，GAO）有權依「國會預算及截留控制法」（Impoundment ControlAct）提出法律挑戰。

韓德森與卡特薩斯贊同上訴法院多數意見，支持川普政府繼續凍結援外資金；拜登任命的法官潘（Florence Pan）則持反對意見。

川普今年1月重返白宮後，凍結了數十億美元的對外援助支出，並著手關閉美國國際開發總署（USAID）。他正在大力整肅美國政府機構。

USAID長期以來一直是美國政府在全球分發人道援助的主要機構，在大約120個國家推行健康和緊急援助計畫。

由前總統拜登（Joe Biden）任命的地方法院法官阿里（Amir Ali）今年稍早發布臨時禁制令，禁止川普政府凍結國會批准的2024年度對外援助資金。

然而，上訴法院隨後推翻地方法院的判決，理由是提起訴訟的一方缺乏提出訴求的法律依據。