美聯邦上訴法院推翻禁制令 允川普政府削減對外援助

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導
美國總統川普。圖／歐新社
美國聯邦上訴法院今天裁定，總統川普政府可繼續削減數十億美元對外援助的計畫，對川普而言不啻為一大勝利。

法新社報導，美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院以2比1裁定，推翻下級法院要求政府繼續發放對外援助款項的判決。

法官韓德森（Karen Henderson）和卡特薩斯（Gregory Katsas）裁定，只有美國國會稽核處（Government Accountability Office，GAO）有權依「國會預算及截留控制法」（Impoundment ControlAct）提出法律挑戰。

韓德森與卡特薩斯贊同上訴法院多數意見，支持川普政府繼續凍結援外資金；拜登任命的法官潘（Florence Pan）則持反對意見。

川普今年1月重返白宮後，凍結了數十億美元的對外援助支出，並著手關閉美國國際開發總署（USAID）。他正在大力整肅美國政府機構。

USAID長期以來一直是美國政府在全球分發人道援助的主要機構，在大約120個國家推行健康和緊急援助計畫。

由前總統拜登（Joe Biden）任命的地方法院法官阿里（Amir Ali）今年稍早發布臨時禁制令，禁止川普政府凍結國會批准的2024年度對外援助資金。

然而，上訴法院隨後推翻地方法院的判決，理由是提起訴訟的一方缺乏提出訴求的法律依據。

美國 川普 上訴法院

Zelle涉轉帳安全缺失致詐騙逾10億 紐約州起訴

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)13日宣布，起訴電子支付平台Zelle的開發與運營商Early Warn...

H-1B簽證大變革 工資制擬取代抽籤 白宮批准

彭博法律（Bloomberg Law）報導，白宮資訊與監管事務辦公室(OIRA)已通過審查並批准國土安全部提出的H-1B...

聯邦接管治安後 華府警察該聽誰的？成「2個潘蜜拉」之戰

聯邦政府接管華盛頓特區治安，造成警察系統指揮紊亂，也讓兩位潘蜜拉局長(Chief Pams)的戰爭成形。

川普威脅「接管」更多城市 各市長紛發聲反擊

總統川普11日下令800名國民兵「奪回華府」，同時提到洛杉磯、巴爾的摩、奧克蘭、紐約、芝加哥及堪薩斯市都是治安「非常糟糕...

席維斯史特龍等人獲甘迺迪中心榮譽獎 川普將親自頒獎

川普總統13日前往甘迺迪中心，以該中心新任董事長身分舉行記者會，宣布今年甘迺迪中心榮譽獎(Kennedy Center ...

