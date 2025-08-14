健康意識抬頭 蓋洛普調查：美國人飲酒率創新低

美國市場研究公司蓋洛普（Gallup）今天公布調查顯示，美國成年人酒類攝取量創下歷來新低，因為多數美國民眾首度認為，就算是「適量飲酒」仍有礙健康。

路透社報導，蓋洛普最新「酒類攝取習慣」年度調查顯示，約54%美國民眾表示有飲酒，低於2024年的58%和2023年的62%。

在蓋洛普近90年的追蹤紀錄中，這個數字也低於1958年創下的先前最低紀錄55%。

自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間酒類攝取量增加以後，酒類銷量持續下滑，部分原因是通貨膨脹和利率攀升，導致消費者荷包縮水。此外公共衛生當局發出的警告也日益增加，宣導即使是少量飲酒，也與至少7種癌症有關，這使得烈酒製造商面臨更大挑戰。

調查發現，大多數（53%）美國人認為，就算是適度飲酒，也對健康有害，比例高於去年的45%。

調查也顯示，經常飲酒的美國民眾越來越少，只有24%的人表示受訪前1天有飲酒，創下新低；而稱距離上次飲酒已超過1週的人則占40%，是自2000年以來最高。

蓋洛普社會研究部門主任薩德（Lydia Saad）指出：「酒類攝取下降，似乎並非是人們轉向其他能改變心情的物質所致，特別是娛樂用大麻，儘管美國約有半數州份已將娛樂用大麻合法化。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885