快訊

拜登兒稱她「經艾普斯坦牽線認識川普」 梅蘭妮亞揚言提告求償逾300億

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞7月4日站在白宮陽台上，觀看獨立日慶祝活動的年度煙火表演。路透
美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞7月4日站在白宮陽台上，觀看獨立日慶祝活動的年度煙火表演。路透

美國第一夫人梅蘭妮亞揚言提告前總統拜登之子杭特，求償金額逾10億美元（約新台幣302億元），原因是杭特聲稱淫魔富豪艾普斯坦將她介紹給川普。梅蘭妮亞的律師形容此說法「虛假、貶損、誹謗且具煽動性」。

BBC報導，川普與艾普斯坦原本是朋友，但川普表示，兩人在2000年代初期，就因艾普斯坦挖走他在佛州高爾夫俱樂部SPA中心的員工而決裂。

杭特8月初接受電影製作人卡拉漢（Andrew Callaghan）採訪時聲稱，尚未公開的艾普斯坦相關文件將「牽連」川普。他說：「艾普斯坦把梅蘭妮亞介紹給川普，人脈如此廣泛且深入。」並強烈批評川普與艾普斯坦的過往關係。

梅蘭妮亞的律師發函給杭特的律師，要求他撤回該說法並道歉，否則將面臨「超過10億美元損害賠償」的訴訟。

律師函指控，杭特引用一篇已刪除的文章作為依據，並重複該說法「以博取關注」，造成梅蘭妮亞「巨大財務和名譽損害」，並批評他「長期利用他人名聲牟利」。

根據律師函，杭特的說法部分引用記者沃爾夫（Michael Wolff）。沃爾夫曾出版批評川普的傳記，並在最近接受野獸日報採訪時聲稱，梅蘭妮亞遇見川普時，已為艾普斯坦與川普的一位熟人所熟知。

野獸日報稍後收到梅蘭妮亞的律師函，對報導的內容及框架提出質疑後，已撤下該篇文章。目前沒有證據顯示川普與梅蘭妮亞是經艾普斯坦介紹認識，而艾普斯坦則於2019年在獄中候審期間自殺身亡。

川普 杭特 梅蘭妮亞

俄羅斯駭客入侵美國法院系統 川普：美國的駭客其實更厲害

美國總統川普13日表示，他可能會在15日於阿拉斯加與俄羅斯總統普亭會晤時，提及美國聯邦法院資料庫最近遭駭的事件。

川普下令鬆綁商業火箭監管規定 馬斯克的SpaceX有望受惠

美國總統川普周三（13日）簽署一項行政命令，簡化對商業火箭發射的監管規定，此舉將有利於馬斯克的SpaceX及其他民間太空...

川普超想得諾貝爾和平獎！前助理：國務院資深官員「壓力很大」

國會山報13日報導，美國總統川普正積極拉攏全球支持，努力爭取諾貝爾和平獎，並大力宣傳自己在推動多項國際衝突談判中的角色，...

工作簽證需回母國面談？ 美國務院：非移民簽證都要面談

H-1B工作簽證9月恐面臨重大變革，持有H-1B簽證和其他非移民簽證者自9月2日起恐須回到母國參加面談才能續簽簽證。美國...

金價收漲！油價下探兩個月新低 供應過剩疑慮環伺

國際油價周三（13日）跌至逾兩個月新低，因美國原油庫存增幅超出預期，以及國際能源署（IEA）發布利空報告，加劇市場的悲觀...

