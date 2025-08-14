快訊

「豎起中指」！美國盟邦受夠川普關稅及支出要求 開始對F-35下手

王鴻薇索資遭衛福部人員發文嘲諷 食藥署長道歉：絕不允許的行為

俄羅斯駭客入侵美國法院系統 川普：美國的駭客其實更厲害

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普13日在華府甘迺迪中心舉行的活動上發表講話。法新社
美國總統川普13日在華府甘迺迪中心舉行的活動上發表講話。法新社

美國總統川普13日表示，他可能會在15日於阿拉斯加與俄羅斯總統普亭會晤時，提及美國聯邦法院資料庫最近遭駭的事件。

POLITICO上周率先披露這起重大駭客事件。調查人員研判，包括俄羅斯行動者在內，駭客入侵了法院電子檔案系統，可能導致多州法院敏感資料外洩。

川普在13日記者會上被問及是否會向普亭提出此事時回應：「我猜我會提，你們意外嗎？」他還說：「他們入侵，這就是他們做的事。他們很擅長這個，我們也擅長，我們其實更厲害。」

川普過去一向避免公開與俄羅斯就數位影響活動發生衝突，這是他首次公開承認這起駭客事件。2018年會晤普亭時，川普無視美國情報機構調查結論，堅稱俄羅斯未干涉2016年總統大選。

POLITICO指出，最新駭客行動鎖定美國司法機構的案件管理與電子案件檔案系統（CM/ECF），該系統供法律從業人員上傳與管理案卷。同時，提供公眾相同資料部分查閱權限的PACER系統也遭入侵。

官員認為，駭客利用了該系統在2020年首次發現卻遲遲未修補的基本漏洞，並擔心拉美販毒集團可能藉由外洩資料，鎖定刑事審判中的證人。

駭客 美國 俄羅斯

延伸閱讀

不割地改採礦？外媒：川普擬向普亭提出結束烏克蘭戰爭的經濟誘因

川普超想得諾貝爾和平獎！前助理：國務院資深官員「壓力很大」

紐時：川普介入企業營運 成全球晶片業總司令

美聯邦政府限期30天接管華府治安 川普：將要求延期

相關新聞

川普超想得諾貝爾和平獎！前助理：國務院資深官員「壓力很大」

國會山報13日報導，美國總統川普正積極拉攏全球支持，努力爭取諾貝爾和平獎，並大力宣傳自己在推動多項國際衝突談判中的角色，...

俄羅斯駭客入侵美國法院系統 川普：美國的駭客其實更厲害

美國總統川普13日表示，他可能會在15日於阿拉斯加與俄羅斯總統普亭會晤時，提及美國聯邦法院資料庫最近遭駭的事件。

川普下令鬆綁商業火箭監管規定 馬斯克的SpaceX有望受惠

美國總統川普周三（13日）簽署一項行政命令，簡化對商業火箭發射的監管規定，此舉將有利於馬斯克的SpaceX及其他民間太空...

工作簽證需回母國面談？ 美國務院：非移民簽證都要面談

H-1B工作簽證9月恐面臨重大變革，持有H-1B簽證和其他非移民簽證者自9月2日起恐須回到母國參加面談才能續簽簽證。美國...

金價收漲！油價下探兩個月新低 供應過剩疑慮環伺

國際油價周三（13日）跌至逾兩個月新低，因美國原油庫存增幅超出預期，以及國際能源署（IEA）發布利空報告，加劇市場的悲觀...

800國民兵進駐！華盛頓特區「升格第51州」呼聲再起

川普派國民兵進駐華府維護治安，再次凸顯首都華府地位特殊、無權管轄當地國民兵的政治現實，也再掀華府應享州地位的呼聲。華府「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。