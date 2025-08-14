俄羅斯駭客入侵美國法院系統 川普：美國的駭客其實更厲害
美國總統川普13日表示，他可能會在15日於阿拉斯加與俄羅斯總統普亭會晤時，提及美國聯邦法院資料庫最近遭駭的事件。
POLITICO上周率先披露這起重大駭客事件。調查人員研判，包括俄羅斯行動者在內，駭客入侵了法院電子檔案系統，可能導致多州法院敏感資料外洩。
川普在13日記者會上被問及是否會向普亭提出此事時回應：「我猜我會提，你們意外嗎？」他還說：「他們入侵，這就是他們做的事。他們很擅長這個，我們也擅長，我們其實更厲害。」
川普過去一向避免公開與俄羅斯就數位影響活動發生衝突，這是他首次公開承認這起駭客事件。2018年會晤普亭時，川普無視美國情報機構調查結論，堅稱俄羅斯未干涉2016年總統大選。
POLITICO指出，最新駭客行動鎖定美國司法機構的案件管理與電子案件檔案系統（CM/ECF），該系統供法律從業人員上傳與管理案卷。同時，提供公眾相同資料部分查閱權限的PACER系統也遭入侵。
官員認為，駭客利用了該系統在2020年首次發現卻遲遲未修補的基本漏洞，並擔心拉美販毒集團可能藉由外洩資料，鎖定刑事審判中的證人。
