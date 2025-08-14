川普下令鬆綁商業火箭監管規定 馬斯克的SpaceX有望受惠

美國總統川普周三（13日）簽署一項行政命令，簡化對商業火箭發射的監管規定，此舉將有利於馬斯克的SpaceX及其他民間太空公司。

白宮在聲明中表示，川普的行政命令指示美國運輸部長取消或加快美國航空管理局（FAA）對管理火箭發射許可的環境審查程序。

這項命令還要求運輸部長廢除「過時、重複或過於嚴苛的火箭發射與重返大氣層載具的規定」，並表示「無效率的許可流程會阻礙投資與創新，限制美國企業在全球太空市場中的領導地位。」

命令還指出：「過於複雜的環境與其他許可規定，會延緩商業太空發射與基礎設施開發，讓能負擔合規費用的既有業者受惠，而使無法承擔高額成本的新進業者處於劣勢。」

儘管馬斯克與川普近月陷入高調的公開爭執，但這位億萬富豪創立的SpaceX火箭與衛星事業，仍可能成為川普周三行政命令的最大受惠者

雖然川普的行政命令中沒有點名SpaceX，但在美國太空產業中，SpaceX在發射次數上遙遙領先，包括超越美國航太總署（NASA）等所有其他機構。

馬斯克曾抱怨，環評審查與飛行後事故調查屢次拖慢該公司在德州南部發射場測試雄心勃勃的新一代「星艦」（Starship）火箭的進度。