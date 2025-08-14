快訊

川普超想得諾貝爾和平獎！前助理：國務院資深官員「壓力很大」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普13日在華府甘迺迪中心的一場活動上發表講話。法新社
美國總統川普13日在華府甘迺迪中心的一場活動上發表講話。法新社

國會山報13日報導，美國總統川普正積極拉攏全球支持，努力爭取諾貝爾和平獎，並大力宣傳自己在推動多項國際衝突談判中的角色，15日可能面臨迄今最大的外交考驗，因為他將與俄羅斯總統普亭會面，討論如何結束烏克蘭戰爭。

儘管俄烏戰爭的和平進程至今難以推進，但川普已在其他長期衝突中取得成功。亞美尼亞與亞塞拜然因領土問題衝突數十年，兩國領導人最近赴白宮參加美國斡旋的和平峰會時，提出要聯合提名川普。

白宮公開主張，川普「早就該」獲得和平獎。一位接近川普陣營的消息人士透露，白宮對於讓川普得獎「非常認真」，並補充：「從獎項本身的條件來看，這是很明顯的事。」

川普第一任期的一位前助理表示，國務院資深官員始終將諾貝爾和平獎放在心上，這個想法影響了他們看待整體局勢的方式。這位助理說：「毫無疑問，壓力很大，川普將這個獎視為歷史對他的最終評價。」

儘管川普對自己的談判能力抱有很高期望，但要為俄烏戰爭及以哈衝突這兩場主要戰爭帶來和平，仍是遙遠的目標。保守派評論員歐萊利（Bill O'Reilly）最近向美國媒體「新聞國」（NewsNation）表示，川普認為俄烏戰爭是他爭取諾貝爾和平獎的關鍵。

歐萊利說：「我非常清楚川普的目標，他想被提名諾貝爾和平獎。這可能會成功，也可能不會。挪威那個機構並非最誠實，但他想推動這件事落實。」

一些保守派人士質疑這項努力是否值得。美國企業研究所（AEI）資深研究員魯賓（Michael Rubin）就告訴國會山報：「川普對諾貝爾獎過度執著，他不應該這樣。他談的是一種新型領導方式，為什麼還需要挪威幾位進步派的認可？他必須決定自己是要『讓美國再次偉大』，還是成為『卡特2.0』。」

