工作簽證需回母國面談？ 美國務院：非移民簽證都要面談

H-1B工作簽證9月恐面臨重大變革，持有H-1B簽證和其他非移民簽證者自9月2日起恐須回到母國參加面談才能續簽簽證。美國國務院發言人13日對此表示，未來所有非移民簽證者都必須接受面談。

國務院於7月25日更新「面試豁免計畫」的相關消息，指大多數持有非移民簽證（例如H-1B簽證）持有者將不再符合面談豁免計畫，擬自9月2日起生要求申請人返回其母國申請簽證。

對此，國務院發言人指出，川普政府專注在保護美國和其公民，簽證申請程序將維持最高標準，以維護國家安全和公共安全。

發言人表示，在每個申請案例中，美國將確保簽證申請者不會對美國的安全造成任何風險，同時也確保申請者可信地建立其簽證資格。

發言人表示，除了更新B-1、B-2和B1/B2的簽證申請者，以及申請外交簽證或官方類型簽證者，所有非移民簽證申請者自今年9月2日起都必須接受面談。