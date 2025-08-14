金價收漲！油價下探兩個月新低 供應過剩疑慮環伺

國際油價周三（13日）跌至逾兩個月新低，因美國原油庫存增幅超出預期，以及國際能源署（IEA）發布利空報告，加劇市場的悲觀情緒，同時投資人關注美國總統川普的威脅，川普警告，如果俄羅斯總統普丁阻礙烏克蘭和平，他將面臨「嚴重後果」；黃金價格走高，交易人士在美國財長貝森特敦促聯準會降息後，提高押注調降利率的押注。

油價收跌

布蘭特原油10月期貨結算價下跌0.49美元，跌幅0.7%，報每桶65.63美元，盤中一度跌至65.01美元，為6月6日以來最低。

美國西德州原油9月期貨下跌0.52美元，跌幅0.8%，報每桶62.65美元。該合約盤中跌至61.94美元，為6月2日以來最低。

美國能源資訊局（EIA）周三公布，美國原油庫存增加300萬桶，至4.267億桶。路透調查的分析師此前預計庫存將減少27.5萬桶。

令市場交易氣氛更加悲觀的是，國際能源署（IEA）表示，明年全球石油市場將面臨創紀錄的供應過剩。就在前一天，美國政府也上調了其對2026年石油過剩的預測。

外界預期川普將於周五在阿拉斯加與普丁會面，討論結束俄羅斯在烏克蘭的戰爭，這場戰爭自2022年2月以來一直影響著石油市場。

當被問及如果普丁在周五的會晤後不同意停止戰爭，俄羅斯是否會面臨任何後果時，川普周三回答說：「是的，他們會的。」當被問及這些後果是否會是制裁或關稅時，川普告訴記者後果將非常嚴重。

同時，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）在周二發布的月度報告中上調明年全球石油需求預測，並下調對美國和其他非OPEC產油國的供應成長預期，這代表市場將更加吃緊。

金價上漲 因美元走軟

黃金周三上漲，受美元走弱和公債殖利率下降提振。溫和的美國通脹數據鞏固了聯準會9月降息的預期，並推高了對今年晚些時候進一步寬鬆政策的押注。

現貨金上漲0.23%，至每英兩3,355.86美元。12月交割的美國黃金期貨收高0.3%，報3,408.3美元。

美元指數跌至逾兩周新低，令海外買家買入黃金的成本降低，而指標10年期公債殖利率走低。

Tradu.com的高級市場分析師Nikos Tzabouras說：「CPI數據溫和和7月非農就業數據疲軟後對聯準會9月降息的預期升溫，黃金走勢強勁。」

現貨白銀上漲1.6%，報每英兩38.50美元；白金上漲0.3%，報1339.75美元；鈀金上漲0.5%，報1135.23美元。