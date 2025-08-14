800國民兵進駐！華盛頓特區「升格第51州」呼聲再起

川普派國民兵進駐華府維護治安，再次凸顯首都華府地位特殊、無權管轄當地國民兵的政治現實，也再掀華府應享州地位的呼聲。華府「升格路」數十年不見進展，背後不只多重考量，更是兩大黨於國會的勢力拉鋸。

美國總統川普（Donald Trump）11日拍板哥倫比亞特區（District of Columbia，華府正式名稱，又稱華盛頓特區）警察部門歸聯邦政府直接管轄，及部署約800名國民兵，昨晚起社群網站上陸續有華府居民分享國民兵於街上行走或是執法人員的照片。

總統直接派國民兵進駐，反映當地政府少了話語權。此外，華府居民需繳聯邦稅，在國會卻無投票權。種種「矮州一截」的待遇，使華府升格成為州的討論連夜升溫。

支持者認為，如果華府成為州，就可以保護特區不受川普干涉，市政府也不必面臨遭到全面接管的威脅。民主黨籍的華府市長鮑賽（Muriel Bowser）11日就把「建州」議題推到鎂光燈下，指自己與前人已努力倡議多年。

數十年來，華府最接近「州地位」的一次是2021年，當時聯邦眾議院通過讓華府成為第51州的法案，但法案未能進入參議院表決。

由於華府長年被視為「鐵藍」（民主黨）票倉，升格成功將會為民主黨增添2席參院席次，也有助民主黨未來奪下參院多數優勢。目前共和黨主導國會下，華府要成為第51州的機會，恐怕更加渺茫。

此外，民主黨人也未必全挺華府升格案，有些人擔心這會被中間選民視為純為黨派利益之私的政治操作，甚至削弱背後的公民動能與正當性，而未投票支持。

華府被設定為「特區」而非「州」，必須回溯至美國13個州剛組成聯邦、還在磨合彼此關係的時期，需要專門處理聯邦政府事務的中立區。

1790年，美國國會通過首都法案，決定在波多馬克河沿岸選一塊土地作為永久首都，隔年命名為「哥倫比亞特區」。

華府居民1961年後才依憲法修正案得以投票選總統，1973年依「地方自治法」（Home Rule Act）由民選政府治理，國會只具監督功能。但自治法不代表地方政府說了算，仍有限制，川普11日即援引第740條，授權總統在「判定存在特殊緊急狀況時」，可暫時接管警察部門。

「我們沒有完全自主權」，市長鮑賽11日於記者會上說。

如果華府真「升級」，根據相關法案構想，將以「華盛頓州道格拉斯邦」（State of Washington,Douglass Commonwealth）名義成為第51州，紀念推動黑人廢奴運動代表人物之一的道格拉斯（FrederickDouglass）。

原先聯邦特區將大幅縮水至2平方英里（約5.17平方公里），僅包含白宮、美國國會大廈、美國最高法院，及緊鄰國會與國家廣場（National Mall）的聯邦行政、立法與司法大樓等。其餘約66平方英里區域將屬於第51州。

華府也將選出2名參議員及1名具投票權的眾議員。

正方認為，華府成「州」將矯正歷史錯誤，確保選民獲得正當代表權。反方則批華府面積太小，若成為州，可能對聯邦政府有不成比例的影響。

總統川普怎麼看？他今天說，「（華府取得）州地位是荒謬的。」