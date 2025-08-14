願與民主黨國會領袖見面 川普：但幾乎是浪費時間
美國總統川普上任至今，尚未與民主黨國會領袖見面，川普13日表示，他願意與他們見面，但川普也說，「這幾乎是浪費時間，因為他們從來不同意任何事情」。
美國國會今年年初通過延長預算案，將聯邦政府的預算延至9月30日，有媒體13日詢問川普是否願意在預算案到期前與聯邦眾議院少數黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）和參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）見面。
對此，川普說，他會與他們見面，但川普也認為這幾乎是浪費時間，指民主黨從來不同意任何事情，並認為過半民主黨人很正常，「但他們被瘋子領導」。
川普說，他們會見面，但川普不預期最後會有任何成果，「我不相信任何人有能力可以和他們達成協議」；川普表示，他預期雙方會見面，但只會從民主黨得到否定的答案，最後還是要由共和黨來投票通過法案。
