「雙普會」周五登場 川普：俄國不同意和平將面臨嚴重後果

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普（左）和俄羅斯總統普亭（右）。（路透）
美國總統川普預計周五與俄羅斯總統普亭在美國阿拉斯加州見面，川普說，如果普亭在會後仍不同意停止戰爭，俄國將面臨嚴重的後果；但川普沒有說明具體是什麼後果。

為加快結束俄烏戰爭，川普預計於15日與普亭會面。川普日前說明，這會是一次試探性的會議，不過川普相信普亭希望結束俄烏戰爭，認為兩人會有非常建設性的對話。

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）12日也指出，這對川普來說是一次聆聽的行程，因為只有與一方見面；這次會面會讓川普得以更進一步了解到該如何來結束戰爭。

川普13日則表示，如果普亭不同意停止戰爭，俄國將面臨非常嚴重的後果，不過川普拒絕透露細節。

川普先前向俄方發出最後通牒，指俄方若不與烏克蘭達成和平協議，美國將祭出稅率高達百分之百的次級關稅。

川普13日也表示，如果他與普亭會面一切順利，很快就會有第二次會面，「我希望是幾乎立即舉行」；川普指出，到時普亭和烏克蘭總統澤倫斯基將見面，川普並表示，如果兩國領袖希望他在場，他也會出席。

不過，川普也說，如果他在與普亭的會面中沒有得到他想要的答案，就不會有第二次的會談。

