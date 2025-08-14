美聯邦政府限期30天接管華府治安 川普：將要求延期

美國總統川普簽署日前宣布聯邦政府介入維持華盛頓特區的治安，依法為期30天。川普13日表示，他將要求延長，而且是長時間的延期，並認為共和黨議員會支持。

川普11日引述1973年制定的地方自治法，宣布華府進入公共安全緊急狀態，該法賦予聯邦政府接管地方執法，為期30天；川普並簽署行政命令，不但授權聯邦政府接管華盛頓特區都會警察局，並授權國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）動用國民兵來因應華府的治安問題。

白宮12日表示，川普政府預計30天後重新評估情況，到時會再做出決定，不排除可能會延長期限。

川普13日表示，如果他宣布進入國家緊急狀態，就不必經過國會的同意，但川普說，接下來會很快地送到國會，他相信共和黨員都會同意；川普說，政府預計草擬一項處理犯罪的法案，初期階段將針對華盛頓特區。

川普也說，聯邦政府將請求國會延長30天的期限，而且是長時間的延期；川普認為30天的時間不夠用。

川普說，他不願宣布國家緊急狀態，但不排除這麼做；川普說，他相信共和黨議員會無異議通過延期。

針對華盛頓特區市長包瑟（Muriel Bowser）鼓吹華府應該升格成州，川普說，這提議非常荒謬，不可接受，認為民主黨只是想藉此在國會多出兩席參議員，「這件事不會發生」。