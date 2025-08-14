美關稅收入難堵國庫大洞 川普勢必得開拓其他財源

儘管美國7月關稅收入激增將近210億美元，但收入趕不上支出，當月預算赤字進一步擴大，表明聯邦政府仍面臨財政挑戰，川普勢必還得再找其他財源，填補國庫財政大洞。

美國財政部12日發布的數據顯示，上月收取的關稅比起去年同期激增273%，由去年同期的約71億美元增至創新高的277億美元。與此同時，由於收入趕不上支出，7月預算赤字仍較2024年同期增加19%，達2,911.4億美元；當月收入增加2%（80億美元）至約3,380億美元，支出激增10%（560億美元）至近6,300億美元。

圖／經濟日報提供

回顧今年6月，預算出現270億美元盈餘，創2017年以來新高，主要是拜關稅收入暴增所賜。

本財政年度即將在9月底結束，美國勢必再次面臨巨額赤字。截至7月的十個月間，缺口總額已達1.63兆美元，年增幅7%。

本年度迄今，美國關稅收入已達1,420億美元。6月關稅收入增加幫美國實現了罕見的月度盈餘270億美元，為2015年以來同月首見。

財長貝森特向福斯財經網表示，若關稅的法律挑戰上訴至最高法院，不斷增長的關稅收入將使大法官難以否決川普的關稅政策。他預計，2025年全年的關稅收入可能達到3,000億美元，先前受訪時說，2026年「有機會更高」。

耶魯大學預算實驗室總體經濟主任馬西尼指出，目前尚難預測每月關稅收入還能成長多少，但以進口稅總額除以進口貨物價值，計算出的平均施行稅率維持在10%左右，低於目最新公告的大約18%。推測有許多企業將貨物存放保稅倉庫，等待稅率調降，但他們最終仍須清關繳稅，可能「導致關稅收入突然猛增」。

在此同時，美國政府繼續以創紀錄速度舉債，國債規模再創新高。美聯社報導，美國財政部最新公布的數據顯示，美國國債規模已經突破37兆美元，是歷來首次突破這個門檻，也比新冠肺炎疫情前的預測提早了幾年。美國國會預算辦公室（CBO）2020年1月曾預測，聯邦債務總額超過37兆美元的時間點，應該會落在2030年度之後。

據美國國會聯合經濟委員會（JEC）估計，按照目前平均每日增速，大約173天內美國債務將再增加1兆美元。