川普兒子當門神 投銀營收飆

美國總統川普的兩名兒子小唐納與艾瑞克，今年稍早加入投資銀行多米納里控股公司（Dominari Holdings）的顧問委員會，該公司在之後一季營收年比大增逾四倍。

彭博資訊報導，多米納里在止於6月的第2季營收，由去年同期的617萬美元，躍增452%至3,400萬美元，激勵股價12日收漲25%。

根據彭博彙編數據，艾瑞克在多米納里持有約6.3%股份，他和小唐納2月加入該公司、在達到特定里程碑後，各自獲得了75萬股股份。

自從兩人加入後，多米納里參與了一系列涉及川普家族及其盟友的交易。

最著名的是多米納里3月與川普家族和比特幣礦商Hut 8合作，創立加密貨幣挖礦公司American Bitcoin。多米納里擔任這筆交易的配售代理，目前持有價值3,200萬美元的American Bitcoin股份。

據多米納里財報，這是該公司最大規模的長期私募股權投資，占整體長期持股比重約75%。

另一筆重大交易是幣圈富豪孫宇晨的父親，6月投資1億美元於原本虧損的玩具商SRM娛樂。該交易亦由多米納里擔任配售代理。SRM娛樂後改名Tron，轉為支持孫宇晨Tron網路的TRX代幣。