貝森特：Fed利率應該要比目前至少低6碼
美國財長貝森特13日在接受彭博電視採訪時表示，Fed有可能在未來幾個月進行一系列降息，並將以9月降息50個基點（2碼）做為起點。
貝森特說：「降息50個基點的可能性非常大。我們可能會從現在開始一系列的降息，從9月的50個基點開始。」
他並表示，現在的利率「過於具有限制性」，應該要比目前水準低「150~175個基點（6~7碼）」。Fed上個月連續第五次按兵不動，維持聯邦資金利率目標區間在4.25%至4.5%。
在此同時，美國總統川普考慮明年5月接替現任聯準會（Fed）主席鮑爾的人選，據傳已增加到11人，其中包含三名先前未被點名過的人士，分別是前Fed理事林賽（Larry Lindsey）、Jefferies證券首席市場策略師澤沃斯（David Zervos），以及貝萊德全球固定收益投資長李德（Rick Rieder）。
CNBC報導，他們三人將加入另外八位已經確認被列入考慮的人選名單，包括兩位Fed副主席鮑蔓（Michelle Bowman）和傑佛森（Philip Jefferson），以及聯準會理事沃勒（Christopher Waller）、小布希時期的經濟顧問薩默林（Marc Sumerlin）、達拉斯聯準銀行總裁蘿根（Lorie Logan），還有聖路易聯準銀行前總裁博拉德（James Bullard）。
此外，川普在近期的CNBC專訪中也表示，國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett），以及前Fed理事華許（Kevin Warsh）也在他的名單上。
據匿名的知情官員表示，財政部長貝森特將會和上述的所有候選人進行訪談，篩選出最終名單，再交由總統川普本人來做決定。
從這份名單的規模和官員描述的審議過程來看，人選的決定並不急迫，而且可能要花上相當多的時間。但官員並未提供時間表。
不過，審議過程花的時間愈久，也能降低在鮑爾卸任之前出現所謂「影子主席」的可能性，那對Fed的貨幣政策可能造成干擾。
