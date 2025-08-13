【重磅快評】美債破37兆瘋狂搶錢 台灣命運交給泥足巨人？

8月12日，美國的國債突破37兆美元；上一次它突破36兆美元的時間，是去年即2024年11月15日，兩者相距270天，接近9個月。但這次算是拖得久的了，因為美債突破34兆與35兆美元的時間，分別是2023年12月29日，以及2024年7月26日，亦即從34到36兆美元，用時不到11個月，平均5個多月就增加1兆元。

那這是要歸功於已經卸任的政府效率部長馬斯克，因為他砍了許多政府部門，裁了很多政府職位，大幅削減開支？還是要算在川普自己頭上，因為他向全球抽取關稅，充實了國庫？

不過，儘管這次美國國債的增速似乎減緩了，但絕對數額卻依然是無比驚人的。37兆美元早已是天文數字，一個兆字代表了12 個0，37後頭再掛上12個0，數額已龐大到超越一般人想像，反而變得無感的地步。

這就是川普為什麼急吼吼地搬出關稅稅率表，跟全世界要錢的原因。甚至跟自己的人要錢。

英國《金融時報》8月10日獨家披露，輝達和超微半導體（AMD）已同意向美國政府「上貢」他們在中國銷售晶片收入的15%，以換取川普政府頒發的出口許可證。當大家還半信半疑，隔天川普本人就在白宮記者會上承認了這個事情。

但他吹噓說，原本他是跟輝達提出要抽20%趴的，是黃仁勳說能不能降到15%，才談成這筆小買賣。

要不是想錢想瘋了，一個堂堂美國政府，一個曾經眾所景仰的白宮主人，犯得著親自開口，像黑道一樣地搶錢？

更驚奇的是，上個月，美國財政部決定在原有銀行轉帳、借記卡和信用卡支付等方式外，增加允許民眾通過 Venmo 和 PayPal的支付工具，自願捐款給政府以減輕債務。這一動作其實對減少債務助益不大，卻顯示了川普政府對債務的憂慮程度。

不過，川普的對等關稅確實讓美國財政收入水位上升，4月對等關稅稅率公布後，5月立竿見影，從4月的174億美元猛增為239億美元，6月、7月進一步升高為290億美元。今年累計關稅收入已達1540億美元。8月7日更多國家的對等關稅上路，這一關稅收入的數字顯然將更加驚人。

然而，就以這次美債的增速看，約9個月就上升一個兆，關稅收入顯然補不了被債務捅破的洞。於是也就還有談判中附帶要求各國動輒數千億美元的投資，包括台灣在內。但就算所有的國家都同意並兌現了承諾，丟進去的錢還是堵不住正無限擴大中的債務黑洞。

就以對等關稅看，川普想出的這一招很可能長期固化，亦即共和規民主隨，不會因為下一任總統換上民主黨人就會被取消。但即便如此，有人估算未來10年美國或許可以增加2兆2千億美元的關稅收入。但美國參眾兩院通過並已由川普簽署生效的「大而美法案」，未來10年卻可能增加美國3兆到3兆5千億美元的財政赤字。

兩相折抵後，美國財政赤字的無底洞不但不會縮小，還將因為「大而美法案」在未來10年再多增加1兆美元上下的債務。

這個儼然無解、並不斷膨脹的債務不但是美國自己的心頭大患，也成了全球經濟的一顆不定時炸彈。美國倚恃其坐擁全球儲備、支付貨幣以及由此建造的霸權地位，決心以高關稅向世界進一步吸血，以支撐它頹靡不振、彷彿靠長期打著類固醇才能挺住的身軀，有可能讓世界走入另一個巨大蕭條的夢魘。

當然，樂觀的人不少，譬如有人就以為，美國通過了「天才法案」，虛擬的穩定幣必將取代美元成為超級支付工具，並藉由這一數位虛擬貨幣與美債深度綁定，而讓美債直接從債務蛻變為貨幣本身，像變魔法一般讓天量的債務消失於無形。

台灣作為一個中型的經濟體，並不具左右世局的能力，就必須小心翼翼、精明地採取保護自身的政策，不能將命運全然寄託於一個泥足巨人的身上。賴政府卻將所有身家賭在美國，讓早已飢腸轆轆的美國將台灣當成進貢品，飽餐一頓。

37兆美元債務是一個不祥又不安的癥候，關稅固可改善一時財政，但卻帶來劇烈通膨、並因此導致內部分裂與動盪的隱憂，美國經濟走勢值得高度關注，不要將雞蛋放在一個籃子裡。一把梭哈，不得輸到脫褲？