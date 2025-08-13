快訊

民眾黨不分區立委將大換血 綠白能否重建關係變數大

MLB／大谷敲三殺後打超前轟 但道奇被逆轉對天使跨季6連敗

影／誰家養的？凌晨驚見鴕鳥在羅東馬路狂奔 用路人嚇壞

白宮將審查國家博物館系統 聚焦歷史準確及包容性

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

白宮今天宣布，將在美國「獨立宣言」發表250週年前，主導審查部分由史密森尼學會（Smithsonian Institution）管理的博物館與展覽。

史密森尼學會的地位相當於其他國家的國家博物館系統，這個學會的大部分預算來自美國國會，但是在決策上獨立於美國政府。根據學會官網，學會管理21間博物館、21間圖書館以及國家動物園（the NationalZoo）等。

路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）今年稍早指控這個學會散播「反美意識形態」，並引發民權倡導者的憂慮。

3名白宮高階官員致函史密森尼學會秘書長邦奇（Lonnie Bunch）表示，審查目的是確保這個學會彰顯國家遺產的「歷史準確性」及「包容性呈現」。

白宮的信函寫道：「這項倡議旨在確保與總統慶祝美國卓越優異主義（American Exceptionalism）的指示一致，移除有爭議或偏頗的敘事，並重建大眾對我們共同文化機構的信心。」

史密森尼學會透過電子郵件發布聲明表示，學會正在檢視這封信函，並將與白宮及國會展開「建設性」接洽。

信函中表示，白宮將審查展覽文本、網站、教材及數位內容的基調與歷史敘事框架，重點放在「獨立宣言」（Declaration of Independence）250週年相關展覽。

美國 白宮 博物館

延伸閱讀

白宮稱川普會普亭重在傾聽 降低俄烏停火協議期望

「光明正大收保護費」川普分潤制恐擴大…網嘆資本主義盡頭是共產

UFC主席：明年國慶白宮將辦格鬥賽 慶建國250週年

提告施壓聯準會降息？川普指控鮑爾不當管理裝修工程

相關新聞

美停發就業報告？川普BLS局長提名人語出驚人 加深市場「數據焦慮」

美國總統川普提名的美國勞工統計局（BLS）局長安東尼（E.J. Antoni）日前語出驚人表示，在每月就業報告數據更可信...

川普還得再找財源？美7月關稅收入創高 但堵不住愈挖愈大的預算窟窿

儘管美國7月關稅收入激增將近210億美元，但收入趕不上支出，當月預算赤字進一步擴大，表明聯邦政府仍面臨財政挑戰。

曾說永不支持川普 范斯如何「髮夾彎」變MAGA繼承者？

美國副總統范斯在就任前，希望公開淫魔富豪艾普斯坦檔案，多次呼籲停止援助烏克蘭，還反對美國捲入任何海外衝突；如今范斯當上副總統後，成為總統川普的頭號支持者，在這些議題上完全扭轉過去立場，全面呼應川普，並積極捍衛宣傳川普主張。 川普上周表示，他不會再選總統，並認為范斯可能是「讓美國再次偉大」（MAGA）的繼承人。這是川普對范斯接班最明確的表態，范斯在許多議題髮夾彎迎合川普，應該是讓川普大悅指名他接班的原因之一。

洩憤還是洩慾？職業女籃比賽中被扔此類物品 全美多起

洛杉磯KTLA 5電視台報導，女子職籃印第安納狂熱隊（Indiana Fever）日前晚間於洛杉磯迎戰洛杉磯火花隊（Lo...

提告施壓聯準會降息？川普指控鮑爾不當管理裝修工程

美國總統川普12日表示，他正在考慮向聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）提告，指控他不當管理聯準會的裝...

川普政府目標清除華府遊民：送收容所或監獄

美國總統川普宣布由聯邦政府介入維持華盛頓特區的治安，白宮12日也指出，執法人員將依法清除遊民營地，遊民可以選擇進入收容所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。