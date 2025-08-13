白宮將審查國家博物館系統 聚焦歷史準確及包容性
白宮今天宣布，將在美國「獨立宣言」發表250週年前，主導審查部分由史密森尼學會（Smithsonian Institution）管理的博物館與展覽。
史密森尼學會的地位相當於其他國家的國家博物館系統，這個學會的大部分預算來自美國國會，但是在決策上獨立於美國政府。根據學會官網，學會管理21間博物館、21間圖書館以及國家動物園（the NationalZoo）等。
路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）今年稍早指控這個學會散播「反美意識形態」，並引發民權倡導者的憂慮。
3名白宮高階官員致函史密森尼學會秘書長邦奇（Lonnie Bunch）表示，審查目的是確保這個學會彰顯國家遺產的「歷史準確性」及「包容性呈現」。
白宮的信函寫道：「這項倡議旨在確保與總統慶祝美國卓越優異主義（American Exceptionalism）的指示一致，移除有爭議或偏頗的敘事，並重建大眾對我們共同文化機構的信心。」
史密森尼學會透過電子郵件發布聲明表示，學會正在檢視這封信函，並將與白宮及國會展開「建設性」接洽。
信函中表示，白宮將審查展覽文本、網站、教材及數位內容的基調與歷史敘事框架，重點放在「獨立宣言」（Declaration of Independence）250週年相關展覽。
