美國金穹系統從太空到陸基4層防禦 增強對抗外來威脅

路透社率先披露，美國政府的「金穹」飛彈防禦系統將包含4層架構，1層為衛星防禦，其他3層為陸基防禦系統，其中11個短程飛彈發射裝置分布在美國本土、阿拉斯加和夏威夷。

川普政府上週在阿拉巴馬州亨茲市（Huntsville）向3000名國防承包商發表名為「行動快速，胸懷大志！」（Go Fast, Think Big!）的投影片簡報，揭露這套系統前所未見的複雜性。美國總統川普已將金穹（Golden Dome）系統完成期限設定在2028年。

這套防禦系統預計耗資1750億美元，但簡報也顯示這項計畫的基本架構仍存在不確定性，因為這套系統所需的發射器、攔截器、地面站和飛彈發射場數量尚未確定。

一名美國官員表示：「他們擁有大筆資金，但他們還未確定成本目標。」截至目前，美國國會已為7月通過川普「大而美法案」中的金穹計畫撥款250億美元，另外在2026財年總統預算請求中，為金穹計畫預留453億美元資金。

金穹是美國多層飛彈防禦系統，其靈感源自以色列「鐵穹」（Iron Dome）防禦系統，但因需要保護的地理位置及面臨各種威脅的複雜性，金穹規模要大出許多。

根據簡報內容，金穹防禦系統由4層整合式架構組成，包括部署於太空、用於飛彈預警和追蹤以及「飛彈防禦」的感測與瞄準層，以及由飛彈攔截器、雷達陣列和潛在雷射系統組成的3個陸基層。

令人意外的一點是，根據簡報展示的地圖，在美國中西部似乎出現一個新的大型飛彈基地，用於部署洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）製造的次世代攔截器（NGI），這些攔截器將與同樣由洛馬製造的終端高空防衛系統（薩德）的神盾系統（Aegis）一起組成「上層」防禦系統的一部分。

次世代攔截器是由雷達、攔截器和其他設備組成的陸基中段防禦系統（Ground-based Midcourse Defense，GMD）現代化飛彈，目前是美國防禦洲際彈道飛彈威脅的主要防護盾。

美國現在南加州和阿拉斯加州部署陸基中段防禦系統。金穹飛彈防禦系統計畫將在中西部地區新增第3處發射場，以應對更多威脅。

值得注意的是，這項簡報並未提到馬斯克（ElonMusk）的太空探索科技公司（SpaceX）。SpaceX曾與軟體製造商帕蘭泰爾技術公司（Palantir）和防禦系統製造商安杜里爾公司（Anduril）共同競標金穹飛彈防禦系統合約。

金穹飛彈防禦系統的主要目的之一，是在目標物於推升段將其擊落，也就是在飛彈緩慢而可預測地穿過地球大氣層期間；這項計畫尋求在太空部署攔截器，以更快速攔截來襲飛彈。

最後一道防線則被稱為「底層」和「有限區域防禦」，將包括新型雷達和現有系統，如愛國者飛彈防禦系統和新的「通用」發射器，可以發射現有和未來的攔截器，來對抗各類威脅。

這些模組化且可重新定位的系統目的在於儘可能降低對既有設施的依賴，從而能快速部署到多個戰區。

知悉美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）簽署備忘錄的消息人士告訴路透社，美國太空軍（SpaceForce）將領蓋特雷恩（Michael Guetlein）7月獲確認領導金穹飛彈防禦系統計畫，自7月17日起，他有30天時間建立團隊，接著將在60天內提交初步系統設計，並在120天內提出完整執行計畫，包括衛星和地面站等細節。