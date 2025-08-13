川普聯邦接管華府對付暴力 居民對成效抱持懷疑

就在位於白宮15分鐘腳程的地方，東尼（Tony）和麥克（Mike）站在人行道上，靠近11日一名男子遭殺害的地點。這是華府今年第100起凶殺案。

法新社報導，這起槍擊案發生在總統川普宣布由聯邦當局掌控華府後僅數小時後。

川普昨天宣布將派遣國民兵（National Guard）進駐首都華盛頓特區，並將華府警察部門納入聯邦管轄，以降低犯罪率並解決市內遊民問題。

川普稱華府犯罪氾濫，不過官方數據顯示當地暴力事件近期有所減少。

東尼今天向法新社表示：「這令人厭惡，這裡再也不安全了。」

麥克說：「確實需要改變，確實需要幫助。」不過他強調，華府不需要川普派來的幫助，「不需要國民兵」。

川普召開記者會的隔天，市中心附近地區的華府居民雖然說著有人當街販毒的情況，卻也對聯邦政府出手干預是否能改變現況抱持懷疑態度。

東尼一直以來都居住在這塊區域。他和其他受訪者一樣不願透露姓氏。他形容當地街角猶如「露天市場」，「什麼樣的毒品都有」。

手持園藝修枝剪除草的安妮（Anne）表示，教堂角落花圃內經常發現針頭。

根據警方說法，這裡距離33歲的威爾斯（TymarkWells）昨天晚間7時左右遭人開槍擊斃的地點不遠，威爾斯遇襲後送醫不治。警方並沒有提到犯案動機或嫌疑人。

川普宣布他的華府計畫時，他表示華府已經「變成完全無法無天的局面」。

不過美國司法部今年1月表示，華府暴力犯罪率近期降至30年最低點。

華府每年凶殺案數量在2023年達到274起的高峰，去年則降至187起，但依然是全美人均凶殺率最高的地區之一。