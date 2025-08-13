快訊

民眾黨不分區立委將大換血 綠白能否重建關係變數大

MLB／大谷敲三殺後打超前轟 但道奇被逆轉對天使跨季6連敗

影／誰家養的？凌晨驚見鴕鳥在羅東馬路狂奔 用路人嚇壞

川普聯邦接管華府對付暴力 居民對成效抱持懷疑

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

就在位於白宮15分鐘腳程的地方，東尼（Tony）和麥克（Mike）站在人行道上，靠近11日一名男子遭殺害的地點。這是華府今年第100起凶殺案。

法新社報導，這起槍擊案發生在總統川普宣布由聯邦當局掌控華府後僅數小時後。

川普昨天宣布將派遣國民兵（National Guard）進駐首都華盛頓特區，並將華府警察部門納入聯邦管轄，以降低犯罪率並解決市內遊民問題。

川普稱華府犯罪氾濫，不過官方數據顯示當地暴力事件近期有所減少。

東尼今天向法新社表示：「這令人厭惡，這裡再也不安全了。」

麥克說：「確實需要改變，確實需要幫助。」不過他強調，華府不需要川普派來的幫助，「不需要國民兵」。

川普召開記者會的隔天，市中心附近地區的華府居民雖然說著有人當街販毒的情況，卻也對聯邦政府出手干預是否能改變現況抱持懷疑態度。

東尼一直以來都居住在這塊區域。他和其他受訪者一樣不願透露姓氏。他形容當地街角猶如「露天市場」，「什麼樣的毒品都有」。

手持園藝修枝剪除草的安妮（Anne）表示，教堂角落花圃內經常發現針頭。

根據警方說法，這裡距離33歲的威爾斯（TymarkWells）昨天晚間7時左右遭人開槍擊斃的地點不遠，威爾斯遇襲後送醫不治。警方並沒有提到犯案動機或嫌疑人。

川普宣布他的華府計畫時，他表示華府已經「變成完全無法無天的局面」。

不過美國司法部今年1月表示，華府暴力犯罪率近期降至30年最低點。

華府每年凶殺案數量在2023年達到274起的高峰，去年則降至187起，但依然是全美人均凶殺率最高的地區之一。

華府 川普 槍擊

延伸閱讀

英特爾CEO陳立武讓川普留下好印象後 分析師推估未來可能如此發展

白宮稱川普會普亭重在傾聽 降低俄烏停火協議期望

「光明正大收保護費」川普分潤制恐擴大…網嘆資本主義盡頭是共產

美媒：關稅戰嚴峻 黃仁勳殺入華府為科技業解套

相關新聞

美停發就業報告？川普BLS局長提名人語出驚人 加深市場「數據焦慮」

美國總統川普提名的美國勞工統計局（BLS）局長安東尼（E.J. Antoni）日前語出驚人表示，在每月就業報告數據更可信...

川普還得再找財源？美7月關稅收入創高 但堵不住愈挖愈大的預算窟窿

儘管美國7月關稅收入激增將近210億美元，但收入趕不上支出，當月預算赤字進一步擴大，表明聯邦政府仍面臨財政挑戰。

曾說永不支持川普 范斯如何「髮夾彎」變MAGA繼承者？

美國副總統范斯在就任前，希望公開淫魔富豪艾普斯坦檔案，多次呼籲停止援助烏克蘭，還反對美國捲入任何海外衝突；如今范斯當上副總統後，成為總統川普的頭號支持者，在這些議題上完全扭轉過去立場，全面呼應川普，並積極捍衛宣傳川普主張。 川普上周表示，他不會再選總統，並認為范斯可能是「讓美國再次偉大」（MAGA）的繼承人。這是川普對范斯接班最明確的表態，范斯在許多議題髮夾彎迎合川普，應該是讓川普大悅指名他接班的原因之一。

洩憤還是洩慾？職業女籃比賽中被扔此類物品 全美多起

洛杉磯KTLA 5電視台報導，女子職籃印第安納狂熱隊（Indiana Fever）日前晚間於洛杉磯迎戰洛杉磯火花隊（Lo...

提告施壓聯準會降息？川普指控鮑爾不當管理裝修工程

美國總統川普12日表示，他正在考慮向聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）提告，指控他不當管理聯準會的裝...

川普政府目標清除華府遊民：送收容所或監獄

美國總統川普宣布由聯邦政府介入維持華盛頓特區的治安，白宮12日也指出，執法人員將依法清除遊民營地，遊民可以選擇進入收容所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。