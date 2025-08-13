川普還得再找財源？美7月關稅收入創高 但堵不住愈挖愈大的預算窟窿

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普。美聯社
儘管美國7月關稅收入激增將近210億美元，但收入趕不上支出，當月預算赤字進一步擴大，表明聯邦政府仍面臨財政挑戰。

財政部周二發布的數據顯示，上月收取的關稅比起去年同期激增273%，由去年同期的約71億美元增至創新高的277億美元。與此同時，7月預算赤字較2024年同期增加19%（或470億美元）到2,910億美元。當月收入增加2%（80億美元）至約3,380億美元，支出激增10%（560億美元）至近6,300億美元。

由於今年7月工作日較少，根據財政部，若經日數調整，收入可增加約200億美元，赤字將縮減至約2,710億美元。

這個財政年度即將在9月底結束，美國勢必再次面臨巨額赤字。截至7月的10個月間，缺口總額已達1.63兆美元，年增幅7%（大約1,120億美元）。

本年度迄今，美國關稅收入已達1,420億美元。回溯至6月，關稅收入增加幫美國實現了罕見的月度盈餘270億美元，為2015年以來同月首見。

財政部長貝森特向福斯財經網表示，若關稅的法律挑戰上訴至最高法院，不斷增長的關稅收入將使大法官難以否決川普關稅。他預計，2025年全年的關稅收入可能達到3,000億美元，先前受訪時說，2026年「有機會更高」。

耶魯大學預算實驗室總體經濟主任馬西尼指出，目前尚難預測每月關稅收入還能成長多少，但以進口稅總額除以進口貨物價值，計算出的平均施行稅率維持在10%左右，低於目最新公告的大約18%。推測有許多企業將貨物存放保稅倉庫，等待稅率調降，但他們最終仍須清關繳稅，可能「導致關稅收入突然猛增」。

儘管如此，大多數經濟學家和無黨派的國會預算辦公室都預估，美國總統川普上月簽署成法律的標誌性稅收和支出法案將在未來十年加劇美國財政赤字

