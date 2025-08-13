會「講笑話」的公共電話佇立華府郊區 大人小孩都愛

隨著智慧型手機普及，傳統的付費電話亭已逐漸從各地街頭消失。不過，在美國華府郊區卻仍有一座特別的「公用電話」佇立，只要拿起話筒就可以免費聽到各種不同的笑話，讓大人、小孩都愛不釋手。

這座老式公共電話位於華府郊區一所小學旁的人行道上，配有塑膠聽筒及金屬纜線。外觀看似平凡，但電話亭上方斗大的Jokes（笑話）字樣格外醒目，讓行經的路人不禁停下腳步一探究竟。

與傳統需付費的公共電話不同，這台電話完全免費使用，據報導，這一切出自於當地小學代課老師羅勒奇（Don Rutledge）之手。家住附近的羅勒奇於2022年從網路購入一台老舊電話，花了6個月的時間進行改裝，在其中置入一套播放笑話、趣味事實和隨機對話的系統。

這台會講笑話的電話隨後於2023年正式亮相，成為社區一大焦點。

羅勒奇的女兒接受記者訪問表示：「爸爸的創意最初只是為了好玩，覺得這樣做能讓大家笑一笑。雖然過程中涉及不少程式編碼，蠻複雜的，但最終我們創造了一個社區聚集的地方，尤其是放學後，孩子們總是聚集在這裡，聽笑話、分享快樂。」

這台電話具備多種互動功能，人們拿起話筒後，按下不同按鈕即可選擇聽取各類笑話，除了兒童笑話，還有以雙關語為笑點的「敲門笑話」。最有趣的是，按下0#後，電話便會直接連接到羅勒奇的家，讓使用者與他進行隨機對話。

羅勒奇曾表示，大多時候人們會因為真的有人接起電話而嚇一跳，通常就直接掛掉，但還是有些人會「留下來跟我聊天」，甚至懷疑他不是真人，而是機器人或AI（人工智慧）。

當地居民Noah受訪說，自己只是路過，想試試看這台電話，結果發現非常有趣，「我認為這個電話亭為整個社區注入新的活力。」

在附近工作的西爾博羅（Silbolo）也對這部依然正常運作的公用電話感到十分驚訝，直說「這樣的電話亭曾經非常普遍，但現在幾乎看不到了」，沒想到它還免費提供服務，「真是個新鮮的體驗」。

根據美國聯邦傳播委員會（FCC）統計，2016年後全美已剩不到10萬個公用電話亭。華盛頓特區公用服務委員會（PSC）資料指出，2021年華盛頓特區僅有6部公用電話仍在運作。