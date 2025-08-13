快訊

最大陣風超過10級！台中宣布2地區12時起停班停課

扯！請ChatGPT提供飲食建議⋯男子3個月後竟「中毒送醫」造成反效果

郭智輝酸核三睦鄰費周春米也不挺 莊瑞雄：政府要有憐憫心

會「講笑話」的公共電話佇立華府郊區 大人小孩都愛

中央社／ 中央社

隨著智慧型手機普及，傳統的付費電話亭已逐漸從各地街頭消失。不過，在美國華府郊區卻仍有一座特別的「公用電話」佇立，只要拿起話筒就可以免費聽到各種不同的笑話，讓大人、小孩都愛不釋手。

這座老式公共電話位於華府郊區一所小學旁的人行道上，配有塑膠聽筒及金屬纜線。外觀看似平凡，但電話亭上方斗大的Jokes（笑話）字樣格外醒目，讓行經的路人不禁停下腳步一探究竟。

與傳統需付費的公共電話不同，這台電話完全免費使用，據報導，這一切出自於當地小學代課老師羅勒奇（Don Rutledge）之手。家住附近的羅勒奇於2022年從網路購入一台老舊電話，花了6個月的時間進行改裝，在其中置入一套播放笑話、趣味事實和隨機對話的系統。

這台會講笑話的電話隨後於2023年正式亮相，成為社區一大焦點。

羅勒奇的女兒接受記者訪問表示：「爸爸的創意最初只是為了好玩，覺得這樣做能讓大家笑一笑。雖然過程中涉及不少程式編碼，蠻複雜的，但最終我們創造了一個社區聚集的地方，尤其是放學後，孩子們總是聚集在這裡，聽笑話、分享快樂。」

這台電話具備多種互動功能，人們拿起話筒後，按下不同按鈕即可選擇聽取各類笑話，除了兒童笑話，還有以雙關語為笑點的「敲門笑話」。最有趣的是，按下0#後，電話便會直接連接到羅勒奇的家，讓使用者與他進行隨機對話。

羅勒奇曾表示，大多時候人們會因為真的有人接起電話而嚇一跳，通常就直接掛掉，但還是有些人會「留下來跟我聊天」，甚至懷疑他不是真人，而是機器人或AI（人工智慧）。

當地居民Noah受訪說，自己只是路過，想試試看這台電話，結果發現非常有趣，「我認為這個電話亭為整個社區注入新的活力。」

在附近工作的西爾博羅（Silbolo）也對這部依然正常運作的公用電話感到十分驚訝，直說「這樣的電話亭曾經非常普遍，但現在幾乎看不到了」，沒想到它還免費提供服務，「真是個新鮮的體驗」。

根據美國聯邦傳播委員會（FCC）統計，2016年後全美已剩不到10萬個公用電話亭。華盛頓特區公用服務委員會（PSC）資料指出，2021年華盛頓特區僅有6部公用電話仍在運作。

台電 華盛頓 公共電話

延伸閱讀

川普想把華府「聯邦化」 他能做哪些事？

授權部署國民兵打擊華府犯罪 川普再點名紐約、芝加哥

川普宣布接管華府警力 派國民兵進駐改善治安

川普將出動國民兵 進駐華府維護治安

相關新聞

川普還得再找財源？美7月關稅收入創高 但堵不住愈挖愈大的預算窟窿

儘管美國7月關稅收入激增將近210億美元，但收入趕不上支出，當月預算赤字進一步擴大，表明聯邦政府仍面臨財政挑戰。

曾說永不支持川普 范斯如何「髮夾彎」變MAGA繼承者？

美國副總統范斯在就任前，希望公開淫魔富豪艾普斯坦檔案，多次呼籲停止援助烏克蘭，還反對美國捲入任何海外衝突；如今范斯當上副總統後，成為總統川普的頭號支持者，在這些議題上完全扭轉過去立場，全面呼應川普，並積極捍衛宣傳川普主張。 川普上周表示，他不會再選總統，並認為范斯可能是「讓美國再次偉大」（MAGA）的繼承人。這是川普對范斯接班最明確的表態，范斯在許多議題髮夾彎迎合川普，應該是讓川普大悅指名他接班的原因之一。

洩憤還是洩慾？職業女籃比賽中被扔此類物品 全美多起

洛杉磯KTLA 5電視台報導，女子職籃印第安納狂熱隊（Indiana Fever）日前晚間於洛杉磯迎戰洛杉磯火花隊（Lo...

提告施壓聯準會降息？川普指控鮑爾不當管理裝修工程

美國總統川普12日表示，他正在考慮向聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）提告，指控他不當管理聯準會的裝...

川普政府目標清除華府遊民：送收容所或監獄

美國總統川普宣布由聯邦政府介入維持華盛頓特區的治安，白宮12日也指出，執法人員將依法清除遊民營地，遊民可以選擇進入收容所...

美聯邦政府介入維持華府治安 白宮不排除長於30天

美國總統川普日前宣布由聯邦政府介入維持華盛頓特區的治安，依法為期30天。白宮12日表示，川普政府預計30天後重新評估情況...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。