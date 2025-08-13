UFC主席：明年國慶白宮將辦格鬥賽 慶建國250週年

終極格鬥冠軍賽（Ultimate Fighting Championship, UFC）主席懷特（Dana White）今天表示，白宮將於明年7月4日舉辦一場綜合格鬥比賽，慶祝美國建國250週年。

法新社報導，美國總統川普是這類的比賽常客，在這場無限制的搏鬥中，選手會出拳、踢擊並與對手纏鬥，直到對手投降或被擊倒，場面通常相當血腥。

讓這項殘酷的格鬥運動在美國政治權力中心舉行，將開創歷史先例。

身為川普忠實支持者的懷特接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時表示：「這絕對會成真。」

「我昨晚跟他談過，這裡的『他』指的是總統，我這個月底會飛過去，與他面對面討論所有計畫和設計圖，然後我們會開始決定他想要和不想要的部分。」

終極格鬥冠軍賽是蓬勃發展的綜合格鬥運動中規模最大、最成功的組織。綜合格鬥運動結合了柔術、踢拳道、拳擊與角力等多種武術項目。

懷特向來對川普讚譽有加，既把他當朋友，也尊敬他為政治領袖，他表示總統的女兒伊凡卡（IvankaTrump）將參與籌辦在白宮舉行的獨立紀念日盛會。

懷特告訴CBS：「當川普打電話給我，請我來做這件事時，他說：『我希望伊凡卡全程參與。』」CBS的母公司派拉蒙（Paramount）剛與UFC簽訂價值77億美元（新台幣約2300億元）的串流服務合約。