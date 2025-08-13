快訊

最大陣風超過10級！台中宣布2地區12時起停班停課

扯！請ChatGPT提供飲食建議⋯男子3個月後竟「中毒送醫」造成反效果

郭智輝酸核三睦鄰費周春米也不挺 莊瑞雄：政府要有憐憫心

UFC主席：明年國慶白宮將辦格鬥賽 慶建國250週年

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

終極格鬥冠軍賽（Ultimate Fighting Championship, UFC）主席懷特（Dana White）今天表示，白宮將於明年7月4日舉辦一場綜合格鬥比賽，慶祝美國建國250週年。

法新社報導，美國總統川普是這類的比賽常客，在這場無限制的搏鬥中，選手會出拳、踢擊並與對手纏鬥，直到對手投降或被擊倒，場面通常相當血腥。

讓這項殘酷的格鬥運動在美國政治權力中心舉行，將開創歷史先例。

身為川普忠實支持者的懷特接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時表示：「這絕對會成真。」

「我昨晚跟他談過，這裡的『他』指的是總統，我這個月底會飛過去，與他面對面討論所有計畫和設計圖，然後我們會開始決定他想要和不想要的部分。」

終極格鬥冠軍賽是蓬勃發展的綜合格鬥運動中規模最大、最成功的組織。綜合格鬥運動結合了柔術、踢拳道、拳擊與角力等多種武術項目。

懷特向來對川普讚譽有加，既把他當朋友，也尊敬他為政治領袖，他表示總統的女兒伊凡卡（IvankaTrump）將參與籌辦在白宮舉行的獨立紀念日盛會。

懷特告訴CBS：「當川普打電話給我，請我來做這件事時，他說：『我希望伊凡卡全程參與。』」CBS的母公司派拉蒙（Paramount）剛與UFC簽訂價值77億美元（新台幣約2300億元）的串流服務合約。

川普 美國 運動

延伸閱讀

NBA／爆料奧運詹皇有空檔KD卻回傳柯瑞！懷特：太瘋狂了

MLB／「賽道經典賽」進場人數逾9萬 打破71年紀錄

真人版宮城良田持續追夢 河村勇輝在公牛機會更勝於灰熊

NBA／直言布朗、懷特非賣品 綠衫軍副總裁：很幸運擁有他們

相關新聞

川普還得再找財源？美7月關稅收入創高 但堵不住愈挖愈大的預算窟窿

儘管美國7月關稅收入激增將近210億美元，但收入趕不上支出，當月預算赤字進一步擴大，表明聯邦政府仍面臨財政挑戰。

曾說永不支持川普 范斯如何「髮夾彎」變MAGA繼承者？

美國副總統范斯在就任前，希望公開淫魔富豪艾普斯坦檔案，多次呼籲停止援助烏克蘭，還反對美國捲入任何海外衝突；如今范斯當上副總統後，成為總統川普的頭號支持者，在這些議題上完全扭轉過去立場，全面呼應川普，並積極捍衛宣傳川普主張。 川普上周表示，他不會再選總統，並認為范斯可能是「讓美國再次偉大」（MAGA）的繼承人。這是川普對范斯接班最明確的表態，范斯在許多議題髮夾彎迎合川普，應該是讓川普大悅指名他接班的原因之一。

洩憤還是洩慾？職業女籃比賽中被扔此類物品 全美多起

洛杉磯KTLA 5電視台報導，女子職籃印第安納狂熱隊（Indiana Fever）日前晚間於洛杉磯迎戰洛杉磯火花隊（Lo...

提告施壓聯準會降息？川普指控鮑爾不當管理裝修工程

美國總統川普12日表示，他正在考慮向聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）提告，指控他不當管理聯準會的裝...

川普政府目標清除華府遊民：送收容所或監獄

美國總統川普宣布由聯邦政府介入維持華盛頓特區的治安，白宮12日也指出，執法人員將依法清除遊民營地，遊民可以選擇進入收容所...

美聯邦政府介入維持華府治安 白宮不排除長於30天

美國總統川普日前宣布由聯邦政府介入維持華盛頓特區的治安，依法為期30天。白宮12日表示，川普政府預計30天後重新評估情況...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。