提告施壓聯準會降息？川普指控鮑爾不當管理裝修工程

美國總統川普12日表示，他正在考慮向聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）提告，指控他不當管理聯準會的裝修工程。白宮也表示，川普正在考慮控告聯準會，但不願說明細節。

聯準會今年以來尚未降息，與川普的意見相左，川普對此已多次批評鮑爾是「慢郎中」，也批評他無能，但川普也多次澄清說，他不會開除鮑爾，認為那是非常大的動作。

不過，川普12日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上再度要求鮑爾立即降息，指鮑爾因為不調降利率，為美國帶來的傷害無法計算；川普並表示，他正在考慮放行提告鮑爾，控告他不當、無能管理聯準會的裝修工程。

川普說，聯準會的裝修工程只需要5000萬美元就能完成，工程費用卻高達30億美元。

對此，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）12日指出，川普確實在考慮提告聯準會，但不願說明細節。