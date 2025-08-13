川普政府目標清除華府遊民：送收容所或監獄

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
圖為華府遊民。路透
圖為華府遊民。路透

美國總統川普宣布由聯邦政府介入維持華盛頓特區的治安，白宮12日也指出，執法人員將依法清除遊民營地，遊民可以選擇進入收容所，不然就要面對罰款或入獄。

川普11日引述1973年制定的地方自治法，宣布華府進入公共安全緊急狀態，該法賦予聯邦政府接管地方執法。

除了打擊犯罪，川普日也表達希望驅逐遊民，讓華府有乾淨的環境，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）12日對此表示，華盛頓特區的都會警察局和支援的聯邦機構，將依現行的法律來執法、處理遊民問題；李維特指出，現行法律已賦予執法人員權力這麼做，但該法卻長期遭到忽視。

李維特表示，遊民將被給予選擇，他們可以選擇離開營地、進入收容所，在收容所接受精神疾病或藥物成癮的治療，但如果他們不同意進入收容所，就會面對罰款或入獄。

李維特重申說，這是既有的法律，卻沒有被執行，這也是聯邦政府介入、動用國民兵提供執法人員協助的一部分原因。

李維特指出，公園警察今年以來已經清除70個遊民營地，只剩下2個營地還在聯邦公園、屬於美國國家公園管理局的管轄，預計本周會做清除。

至於川普曾在社群網絡上提到要把遊民移動到距離城市很遠的地方，李維特說，政府目前還沒有排除這個選項，但現階段先依法提供遊民選擇。

