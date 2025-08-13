「雙普會」周五登場 白宮：這是一次聆聽的行程

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普（左）和俄羅斯總統普亭（右）。 路透

美國總統川普預計周五與俄羅斯總統普亭在美國阿拉斯加州見面，白宮12日指出，目前計畫兩人一對一見面，並說明，這對川普來說是一次聆聽的行程，不會有協議。

為加快結束俄烏戰爭，川普預計於15日與普亭會面。川普11日說明，這會是一次試探性的會議，不過川普相信普亭希望結束俄烏戰爭，認為兩人會有非常建設性的對話。

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）12日也指出，這對川普來說是一次聆聽的行程（listening exercise），因為只有與一方見面；這次會面會讓川普有更進一步了解，如何來結束戰爭。

李維特指出，現在尚未決定雙方見面的地點，但川普非常榮幸能在美國本土接待普亭；李維特也表示，不排除川普未來可能會訪問俄國。

針對外界對於美中領袖會面可能會達成協議的預期，李維特說，川普一直表達他希望俄烏之間達成和平協議，並結束這場戰爭，但李維特說，周五是一場雙邊會議，只有一方的領袖會出席，而和平協議需要兩方都同意。

外傳美俄領袖可能在周五討論到增進雙邊關係，甚至恢復直飛航班，李維特說，從川普的角度來看，周五的會面會專注在如何結束俄烏戰爭，指川普的主要任務就是要停止戰爭和殺戮，但川普也對恢復雙邊關係的對話感興趣。

