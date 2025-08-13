美聯邦政府介入維持華府治安 白宮不排除長於30天

美國總統川普日前宣布由聯邦政府介入維持華盛頓特區的治安，依法為期30天。白宮12日表示，川普政府預計30天後重新評估情況，到時會再做出決定，未排除可能會延長期限。

川普11日引述1973年制定的地方自治法，宣布華府進入公共安全緊急狀態；該法賦予聯邦政府接管地方執法。

川普並簽署2項行政命令，包括聯邦政府接管華盛頓特區都會警察局，並指示國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）動用國民兵來因應華府的治安問題，同時授權赫塞斯與州長合作，在必要的時候來部署州政府的國民兵。

針對聯邦政府接管華府執法有沒有可能長於30天期限？白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）12日表示，川普政府將在30天後重新評估狀況，再來做進一步決定；李維特說，川普政府在這個30天內將專注於展開最有效的行動，與都會警察局共同合作來移除罪犯。

李維特也提到說，假如執法人員在城市中遇到非法移民，適當的做法當然是拘留，並驅逐這個人；李維特說，除了守法的美國公民之外，美國城市不該是任何非法人士的庇護所。