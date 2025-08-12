川普再施壓鮑爾降息 批聯準會整修案揚言提告
美國總統川普今天再度要求聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）降息，並且揚言基於聯準會大樓整修案一事對鮑爾提告。
美國勞工部今天公布的數據顯示，全美7月消費者物價指數（CPI）年增率為2.7%，低於道瓊（Dow Jones）預估的2.8%，月增為0.2%，符合預期，7月核心CPI則年增3.1%，月增0.3%，預期增幅分別為3%和0.3%。
川普（Donald Trump）今天在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）發文指出，「總是太遲」的鮑爾現在就必須降息，因為他總是太遲而造成的損害不可估量。
此外，川普也提及：「幸運的是，（美國）經濟非常好，我們戰勝了鮑爾和安於現狀的理事會（聯準會）。」
川普還表示，他考慮允許對鮑爾提起重大訴訟，因為他在管理聯準會大樓建設方面的工作非常糟糕，而且極度無能。一個本應花費5000萬美元整修的工程，竟然要花30億美元。
