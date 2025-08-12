聽新聞
0:00 / 0:00
美國德州賣場槍擊案2成人1兒童喪命 槍手已遭逮捕
美國德州首府奧斯汀一家大型零售商達吉特（Target）的停車場今天發生槍擊案，造成2名成人和1名兒童死亡。槍手行凶後竊車逃逸，最後在城市另一端遭警方以電擊槍制伏。
美聯社報導，奧斯汀警察局長戴維斯（Lisa Davis）表示，犯嫌是一名30多歲男子，有「精神病史」。警方正在調查犯案動機。
戴維斯說，犯嫌竊車逃逸後，途中撞壞車輛，隨後又在1家經銷商竊走另1輛車。她在記者會上說，犯嫌最終在距離事發地點約32公里的奧斯汀南部落網。
戴維斯表示，警方下午2時15分左右接獲報案後趕抵現場，在達吉特停車場發現3人中彈。她說，他們認為死者之一是停車場被竊走車輛的車主。
根據奧斯汀-崔維斯郡（Austin-Travis County）緊急醫療服務部門（EMS），1名成人和兒童當場宣告死亡，另1名成人送醫後不治。EMS官員說，第4人狀況輕微接受治療。
戴維斯說：「這是奧斯汀令人悲傷的一天，對我們所有人來說皆然。謹向罹難者家屬致哀。」她未公布受害者的相關訊息。
22歲的李伊（Lonnie Lee）說，她與姊妹幾小時前才到過這家達吉特，後來離開與祖父母用餐。當她們返回打算繼續購物時，卻看到停車場拉起封鎖線，現場都是警察。
李伊說：「我們真的、真的很幸運，但並非每人都這麼幸運。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言