美國德州賣場槍擊案2成人1兒童喪命 槍手已遭逮捕

中央社／ 奧斯汀11日綜合外電報導
美國德州首府奧斯汀一家大型零售商達吉特（Target）的停車場今天發生槍擊案。 法新社
美國德州首府奧斯汀一家大型零售商達吉特（Target）的停車場今天發生槍擊案，造成2名成人和1名兒童死亡。槍手行凶後竊車逃逸，最後在城市另一端遭警方以電擊槍制伏。

美聯社報導，奧斯汀警察局長戴維斯（Lisa Davis）表示，犯嫌是一名30多歲男子，有「精神病史」。警方正在調查犯案動機。

戴維斯說，犯嫌竊車逃逸後，途中撞壞車輛，隨後又在1家經銷商竊走另1輛車。她在記者會上說，犯嫌最終在距離事發地點約32公里的奧斯汀南部落網。

戴維斯表示，警方下午2時15分左右接獲報案後趕抵現場，在達吉特停車場發現3人中彈。她說，他們認為死者之一是停車場被竊走車輛的車主。

根據奧斯汀-崔維斯郡（Austin-Travis County）緊急醫療服務部門（EMS），1名成人和兒童當場宣告死亡，另1名成人送醫後不治。EMS官員說，第4人狀況輕微接受治療。

戴維斯說：「這是奧斯汀令人悲傷的一天，對我們所有人來說皆然。謹向罹難者家屬致哀。」她未公布受害者的相關訊息。

22歲的李伊（Lonnie Lee）說，她與姊妹幾小時前才到過這家達吉特，後來離開與祖父母用餐。當她們返回打算繼續購物時，卻看到停車場拉起封鎖線，現場都是警察。

李伊說：「我們真的、真的很幸運，但並非每人都這麼幸運。」

