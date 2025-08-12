H20賣中國又添變數？傳北京施壓企業拒用輝達AI晶片、AMD也遭波及

彭博資訊報導，知情人士透露，中國大陸官方已敦促國內企業避免使用輝達（Nvidia）的H20晶片，尤其是政府相關用途。此時正值輝達試圖挽回在大陸市場數十億甚至上百億美元的營收，而川普政府想從中「抽成」15%，北京當局的最新行動將使局面更加複雜。

知情人士說，中國政府近幾周陸續向一些公司發出通知，敦促避免使用H20晶片，而且尤其反對國有企業或民間企業在涉及政府或國家安全相關業務時使用H20。

其中一位知情人士表示，除輝達以外，北京的行動也影響超微（AMD）的AI加速器，但不清楚是否有信件內容具體點名超微的MI308晶片。這兩家公司最近獲得華盛頓核准恢復對中國銷售降規版AI晶片，但附帶一項頗具爭議的條件，即必須將15%相關營收繳納給美國政府。如今，輝達和AMD面臨的挑戰是，它們的中國客戶受到了北京勸退的壓力。

一位知情人士透露，北京向企業發出的部分信函中，包含一系列問題，像是為何選擇購買輝達H20晶片而非國產替代品？在已有國內選項的情況下，這是否屬於必要選擇？以及是否發現輝達硬體存在安全漏洞？當局發出這些通知之際，中國官媒也發出報導質疑H20的安全與可靠性。中國監管機構已直接向輝達表達這些擔憂，但輝達屢屢否認其晶片存在這類漏洞。

目前，中國對晶片使用的最嚴格指引僅限於敏感應用。北京先前曾因安全考量，限制特斯拉汽車、蘋果iPhone在特定機構和地點的使用，也一度禁止關鍵基礎設施使用美光的晶片。這與當前情況有一些相似之處。

據另一位知情人士說法，中國政府針對輝達和AMD晶片的嚴格指引有可能延伸至更多領域，目前相關討論仍處於初步階段。

AMD不願置評，輝達在聲明中表示：「H20並非軍用產品，也不是用於政府基礎設施。」輝達表示，中國國產晶片供應充裕，「政府部門的運作未來不會、也從未依賴美國的晶片」。

中國工信部與國家網信辦未立即回應彭博的置評請求。白宮在正常工作時間外也未回應置評請求。美國多位高官曾聲稱，逆轉晶片出口政策是美中貿易協議的一部分，但北京方面則公開表示，恢復H20出口不在任何雙邊協議之內。當局近期對企業的通知也顯示，中國可能一開始就不想從華盛頓爭取這項「讓步」。

北京主要擔心兩點。第一，中方擔心輝達晶片可能具備定位追蹤與遠端關閉功能，儘管輝達堅決否認有這類「後門」機制。不過，川普政府正積極研究是否利用定位追蹤來防範受管制的晶片被走私進入中國，而且有議員已提出法案，要求先進AI晶片必須具備定位驗證功能。

第二點則是，北京正全力發展本土晶片能力，希望陸企採用本土晶片、取代西方產品。彭博去年9月就曾報導，中國官員已呼籲企業避免使用H20晶片，並制定了H20無法達標的能源效率標準。但北京尚未全面禁止這款晶片。

智庫蘭德（RAND）AI領域研究員海姆表示：「北京顯然正利用監管不確定性來創造一個足夠大的封閉市場，來吸收華為的供應，同時仍允許採購H20來滿足實際需求」，「這顯示國產替代品仍不足，即便中國在施壓外國供應商」。