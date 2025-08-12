軍官：洛城示威不致構成威脅 國民兵仍出動鎮暴

美國總統川普6月出動國民兵在洛杉磯街頭鎮暴，遭加州政府提告。兩位軍官今天在法院作證說，儘管情報顯示聯邦財產和人員的安全幾乎不受威脅，川普仍為保護他們而出動軍隊。

路透社報導，這場為期3天、不設陪審團的審判，由舊金山的加州北區聯邦地區法院法官布雷爾（Charles Breyer）主持，將裁定川普6月部署軍隊時，政府是否違反禁止美國軍隊參與國內執法的一條19世紀法律。

當時洛杉磯連日出現騷亂和抗議，起因是執法官員在人們聚集找工作的地方大規模突襲搜查移民，例如在居家賣場家得寶（Home Depot）、一家服裝廠和一座倉庫。

共和黨籍的川普6月下令派遣700名陸戰隊員和4000名國民兵前往洛杉磯，此舉違反民主黨籍州長紐松（Gavin Newsom）的意願。

川普政府則否認當時出動的國民兵是用於國內執法，並打算在訴訟中論證這些部隊是為了保護聯邦財產及美國移民暨海關執法局幹員。

今天大部分證詞來自陸軍少將薛曼（ScottSherman），他直到最近都還指揮洛杉磯的軍事行動。

薛曼在接受加州律師詰問時作證說，內部軍事情報評估的結論是，7月7日在洛杉磯一座公園進行的移民執法行動，幾乎不會對聯邦財產和人員構成威脅。

薛曼表示，他原本拒絕提供軍事援助的請求，結果遭到國土安全部一位官員批評，質疑他對國家的忠誠。薛曼說，另一項援助請求後來得到國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）批准。

接著布雷爾問薛曼，即使軍方判定聯邦財產或人員面臨的風險很低，是否仍可以派兵前往現場。

布雷爾問道：「如果不認為狀況存在威脅，那麼你的證詞是否表示，因為在執行那場（移民執法）行動時可能存在威脅，你仍可以部署軍隊？」

薛曼說：「法官大人，沒錯。」